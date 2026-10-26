Da Elkann a Tronchetti Provera: gli stipendi dei super manager nel 2025

Il 2025 è stato un altro anno da compensi record per i super manager delle società italiane quotate in Borsa. L’anno scorso quest’ultimi hanno guadagnato 217 milioni di euro complessivi, al lordo delle tasse, secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano che ha analizzato i dati delle relazioni sulle remunerazioni o dei bilanci delle società. Nel dettaglio, in 17 hanno guadagnato più di 10 milioni, 95 più di due milioni, 143 almeno un milione, tutte le cifre sono al lordo delle tasse. Nei compensi sono compresi stipendio fisso, bonus per i risultati annuali, incentivi di lungo termine per lo più pagati in azioni gratuite o (meno diffuse) stock option, buonuscite o somme di fine mandato. Sono, invece, esclusi i benefici non monetari, cioè automobili, case, viaggi, assicurazioni sanitarie e previdenziali a carico dell’azienda, perfino buoni pasto in alcuni casi. Nel 2024 i 10 manager più pagati avevano incassato 249,4 milioni, più del 2025, ma il surplus è dovuto quasi interamente a uno solo, un ex manager dell’impero della famiglia Agnelli-Elkann come l’americano Scott Wine, il più pagato del 2024 con 58,9 milioni lordi. Wine ha guidato la società delle macchine agricole Cnh Industrial fino al 30 giugno 2024, finché John Elkann lo aveva sostituito perché non soddisfatto dei risultati.

Il più pagato nel 2025 è Paolo Marchesini, CFO e DG di Campari fino al 22 settembre 2025 – ma rimasto nel CdA come vicepresidente – che ha ricevuto 31,93 milioni, soprattutto per la buonuscita (31,1 milioni) dopo 28 anni in azienda. Segue John Elkann, presidente della holding Exor di cui fanno parte Ferrari (di cui è presidente), la Juventus ed è prima azionista di Stellantis. Elkann ha un totale di tre stipendi che lo hanno visto a triplicare i propri compensi rispetto al 2024, per un totale di 31,12 milioni, portandolo al secondo posto in questa speciale classifica. Nel dettaglio, Elkann percepisce 24,36 milioni dalla Exor di cui è AD – 1 milione di stipendio fisso, ma 21,2 milioni in azioni gratuite –, 4,42 milioni da Ferrari come presidente (anche qui pesano le azioni gratuite per 2,94 milioni) e, infine, 2,34 milioni da Stellantis di cui è presidente. Chiude il podio Carlos Tavares che ha guidato proprio Stellantis fino a dicembre 2024. Nel 2025, quando era già fuori dall’azienda, il portoghese ha ricevuto 24,55 milioni: 10 milioni per il bonus di lungo termine per la trasformazione, 2 milioni la buonuscita, 12,76 milioni il controvalore delle azioni gratuite che gli sono state assegnate in due rate. Tavares nei tre anni dal 2023 al 2025 ha totalizzato compensi per 90 milioni.