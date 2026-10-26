Ma il fine settimana non si esaurisce con il pallone. Domenica 1° novembre la Formula 1 fa tappa in Messico, dove Kimi Antonelli può conquistare il titolo mondiale dopo la vittoria ad Austin: al pilota Mercedes bastano due punti per diventare campione e riportare un italiano al titolo mondiale di Formula 1 per la prima volta dal 1953, quando vinse Alberto Ascari. Nello stesso weekend la MotoGP approda a Sepang, in Malesia, con Marc Márquez al comando della classifica e Jorge Martín intenzionato a tentare il rientro dopo la frattura al radio rimediata in Australia .

Il calcio italiano si prende la scena con una settimana ad alta intensità. Archiviato il turno del weekend, la Serie A torna subito in campo con la nona giornata, in programma da martedì 27 a giovedì 29 ottobre, prima di lasciare spazio a un decimo turno che concentra alcune delle sfide più attese del campionato. Sabato 31 ottobre, alle 20.45, il derby Milan-Inter accende San Siro , mentre domenica 1° novembre è il momento di Juventus-Napoli, alle 20.45 , preceduta nel pomeriggio da Lazio-Cagliari. Inter e Lazio arrivano alla settimana appaiate in vetta alla classifica, con i nerazzurri davanti per differenza reti: un doppio turno che può ridisegnare gli equilibri del campionato.

Sul fronte calcistico, Sky Business mette a disposizione tutte le 10 partite di Serie A ENILIVE per ogni turno , oltre alla UEFA Champions League, con tutte le gare disponibili e 184 in esclusiva, compresa la migliore partita del mercoledì sul canale Prime Sportsbar, e all’intera UEFA Europa League e UEFA Conference League, per un totale di 342 partite in esclusiva. L’offerta comprende anche la UEFA Super Cup, le migliori partite di Premier League e Bundesliga e tutta la Serie C Sky Wifi.

Il valore dell’offerta sta nell’ampiezza dei contenuti, che permette di andare oltre le sole partite del fine settimana e costruire una programmazione capace di accompagnare il pubblico durante tutta la settimana.

È in questa offerta sportiva tanto ramificata quanto interessante che entra in gioco Sky Business , la proposta dedicata a bar, ristoranti e pub che vogliono arricchire la propria programmazione e valorizzare le serate legate ai grandi eventi.

Il calendario internazionale amplia ulteriormente le possibilità: sono inclusi gli European Qualifiers, tutte le partite di UEFA Nations League e 51 incontri di EURO 2028, di cui 24 in esclusiva. Una proposta che consente di seguire le nazionali e i grandi appuntamenti del calcio europeo anche al di fuori delle competizioni per club.

La programmazione si estende poi ai motori, con tutti i Gran Premi e le sessioni di Formula 1 e MotoGP in esclusiva, e al tennis, con Wimbledon, US Open e tutti i tornei commercializzati ATP e WTA in esclusiva. Per gli amanti della pallacanestro ci sono NBA, EuroLeague e BKT EuroCup in esclusiva, oltre al campionato italiano di Serie A LBA e ai Mondiali e agli Europei. Completano il palinsesto i grandi appuntamenti del rugby, tra cui Guinness Men’s e Women’s Six Nations e United Rugby Championship, in esclusiva.

Una varietà che consente anche ai locali che lo desiderano di costruire un’identità precisa: dalle serate dedicate all’NBA ai ritrovi per seguire i tornei di tennis, fino agli appuntamenti con le nazionali o alle notti europee del calcio.

Più clienti e maggiori incassi: il valore economico dello sport al bar

Per un esercente, trasmettere un evento sportivo non significa soltanto offrire un contenuto in più, ma creare una ragione concreta per scegliere il locale anziché seguire la partita da casa.

Secondo i dati Nielsen riferiti alla stagione 2024/25, 4 milioni di italiani scelgono i locali pubblici per seguire le partite di Serie A. Il potenziale economico emerge anche da una ricerca commissionata da Sky Business e condotta su oltre 1.000 bar e ristoranti abbonati: considerando 150 eventi di calcio italiano e internazionale nel periodo luglio 2022-giugno 2024, gli incassi medi sono stati superiori del 19% nei giorni con eventi sportivi Sky rispetto ai giorni senza eventi.

Il dato non rappresenta una garanzia di risultato per ogni singolo esercizio, ma suggerisce quanto la programmazione sportiva possa contribuire ad aumentare l’affluenza e le occasioni di consumo. Nella stessa direzione va il dato dell’Osservatorio Marketing BAR 2026 di TradeLab e FIPE: il 57% degli spettatori dichiara che sarebbe rimasto a casa se il locale non avesse trasmesso l’evento sportivo.

Sky Business programmazione 7 su 7: tutti i servizi extra per gli esercenti

Per aiutare i locali a intercettare il pubblico interessato allo sport, Sky Business mette a disposizione Trova Sky Bar, il servizio che permette agli appassionati di individuare gli esercizi in cui seguire le partite. Secondo i dati Adobe riferiti al periodo agosto 2025-agosto 2026, la piattaforma ha generato più di mezzo milione di visite in un anno. A questo si aggiunge la visibilità su TheFork: secondo le analisi della piattaforma, nel 2025 il filtro dedicato ai Locali Sky ha contribuito a un incremento del 15% delle prenotazioni.

Il supporto agli esercenti comprende inoltre un canale WhatsApp con locandine, materiali promozionali, notizie e suggerimenti per valorizzare gli eventi, oltre a un portale di merchandising con prodotti a marchio Sky Sport per allestire il locale. Sono previste anche attività editoriali sui canali Sky Sport e sulla Gazzetta dello Sport, insieme a iniziative di contrasto alla pirateria in collaborazione con la Guardia di Finanza, per tutelare gli abbonati dalla concorrenza sleale.

Sky Business, bar e ristoranti: ecco come attivare l’offerta

Bar, pub e ristoranti interessati a trasmettere i grandi eventi sportivi possono consultare la pagina ufficiale dedicata a Sky Business, verificare le soluzioni disponibili per la propria attività e richiedere informazioni sulle condizioni di abbonamento.

Accedere alla pagina Sky Business per bar e ristoranti.

Consultare i contenuti sportivi inclusi e le soluzioni dedicate agli esercizi commerciali.

Richiedere informazioni e seguire le indicazioni per attivare il servizio.

Con un calendario che alterna campionato, Coppe europee, motori, tennis e basket, lo sport può diventare un appuntamento ricorrente per il pubblico e un elemento distintivo per il locale. L’obiettivo di Sky Business è accompagnare gli esercenti in questo percorso, mettendo a disposizione contenuti, strumenti promozionali e servizi per dare visibilità alla propria attività.