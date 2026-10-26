Chi ha la media spettatori più alta in Serie A? Il campionato 2026/27 è arrivato quasi a metà del girone d’andata e anche per questa stagione Calcio e Finanza segue passo passo l’andamento della competizione sugli spalti. Lo scorso anno, il massimo campionato italiano si è chiuso con una media di 30.082 spettatori per ogni gara, con un tasso di riempimento degli stadi pari al 83,85%. Un dato importante, che le società si augurano di replicare e addirittura migliorare nella nuova edizione della competizione.
Dopo il successo nella stagione 2024/25, il Milan ha conquistato la vetta della classifica anche nella stagione 2025/26, concludendo il campionato davanti all’Inter per appena 70 spettatori in più di media a partita. Le due milanesi – seppur con risultati sportivi diametralmente opposti – hanno raccolto il maggior numero di tifosi, mentre in termini di riempimento il primo posto se lo è aggiudicato la Juventus, che ha toccato quasi quota 98%.
Un dato, quello delle presenze, che ricade sui bilanci delle società, dato che quella dei “ricavi da stadio” rimane una delle voci principali del conto economico insieme ai diritti televisivi e ai ricavi commerciali, ma che riguarda anche la distribuzione dei ricavi da diritti televisivi del campionato. Tornando allo scorso anno, la Serie A h chiuso la stagione 2025/26 con oltre 30mila spettatori di media per la terza stagione consecutiva: non succedeva da fine anni ‘90, quando furono proprio tre le annate chiuse oltre i 30mila spettatori (media di 31.223 spettatori nel 1997/98, 30.762 nel 1998/99 e 30.025 nel 1999/2000).
Serie A spettatori 2026 2027 – L’Inter mantiene il primato
Guardando alla classifica spettatori stilata da Calcio e Finanza per la Serie A 2026/27, il turno appena andato in scena ha permesso all’Inter (74.738) il proprio primato, mantenendo la vetta della classifica a discapito del Milan (74.069), che mercoledì se la vedrà con un turno casalingo infrasettimanale alle ore 18.30. I nerazzurri hanno superato le 74mila presenze anche contro la Fiorentina.
Le milanesi sono seguite dalla Roma per il momento, con oltre 67mila spettatori medi nelle prime uscite interne. I giallorossi sono saldi al terzo posto e staccano Napoli e Juventus, rispettivamente quarta e quinta in graduatoria e con i partenopei che superano mediamente i 45mila spettatori. Le due formazioni staccano a loro volta le inseguitrici, a cominciare dal Genoa sesto oltre 30mila spettatori medi.
Da segnalare sempre il flop della Lazio, che a causa della protesta dei tifosi nei confronti del proprietario Claudio Lotito sta facendo registrare una media di appena 11.600 presenze all’Olimpico di Roma, posizionandosi al quartultimo posto in Serie A. Per il momento, gli ottimi risultati – con tanto di primo posto in classifica alla pari con l’Inter – che la squadra allenata da Gennaro Gattuso sta ottenendo sul campo non hanno fatto cambiare idea ai sostenitori biancocelesti, che stanno così disertando lo stadio, ma sono presenti in maniera massiccia in trasferta.La graduatoria, è bene ricordarlo, tiene conto dei posti venduti per ogni singola partita e non delle presenze effettive allo stadio, dato che non viene reso noto pubblicamente. Questo significa che potrà capitare di notare una disparità tra i numeri e le presenze sugli spalti, con alcune sfide durante l’anno (soprattutto in inverno, magari quelle meno blasonate) potrebbero raccogliere una fetta inferiore di pubblico. Dopo l’ottava giornata la media si avvicina supera di poco i 29.500 spettatori.
Serie A spettatori 2026 2027 – Lazio fanalino di coda sul riempimento
Chiaramente, la media spettatori dipende in parte (soprattutto per alcune società) anche dalla capienza degli stadi a disposizione di ogni realtà del campionato italiano. Per questo motivo è interessante indagare anche il tasso di riempimento, ovvero la media degli spettatori in rapporto ai posti disponibili in ogni impianto per le sfide del campionato di Serie A. Per le capienze di ogni impianto sono stati utilizzati i dati ufficiali messi a disposizione dalla Lega Serie A.Dopo l’ottava giornata di campionato, ben dieci società su venti hanno superato il 90% con l’Inter che guida anche questa seconda classifica avvicinandosi al 99% di posti occupati nelle partite al Meazza. Vette alte per, Cagliari, Juventus e Milan, tutte oltre quota 97%. La media di riempimento si avvicina all’84%, in linea per il momento con il dato della passata stagione.
Nella parte bassa della classifica, spicca invece il risultato della Lazio. Il primo posto in Serie A non è bastato finora e i biancocelesti hanno riempito l’Olimpico mediamente per meno del 17% dei posti disponibili (secondo le indiscrezioni sulle presenze allo stadio). Un dato che posiziona i biancocelesti ultimi e con ampio distacco rispetto alla penultima squadra, il Monza a quota 56%.