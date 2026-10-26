Anche in questa occasione, Sky trasmetterà tre delle dieci sfide in programma, visibili in diretta anche in streaming attraverso Sky Go. Tra queste figurano due incontri che vedranno protagoniste Inter e Napoli , oltre alla sfida tra Torino e Como . L’appuntamento con il campionato si inserisce nell’offerta calcistica di Sky, che anche per la stagione 2026/27 detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva di tre partite per ciascuna giornata di Serie A, per un totale di 114 incontri nell’arco delle 38 giornate.

Serie A, quali partite del turno infrasettimanale saranno trasmesse su Sky?

Sono tre gli appuntamenti della nona giornata che gli abbonati Sky potranno seguire in diretta televisiva. Il programma si apre martedì sera e prosegue con due partite mercoledì, mentre giovedì non sono previste gare trasmesse dall’emittente satellitare. Ecco il calendario completo delle partite di Serie A disponibili su Sky nel turno infrasettimanale:

Martedì 27 ottobre, Torino-Como , 20.45

, 20.45 Mercoledì 28 ottobre, Venezia-Inter , 18.30

, 18.30 Mercoledì 28 ottobre, Monza-Napoli, 20.45

Tutte e tre le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Calcio, oltre a essere disponibili in streaming su Sky Go per gli abbonati abilitati.

Serie A su Sky, non solo il turno infrasettimanale: arriva il derby Milan-Inter

L’appuntamento con il turno infrasettimanale anticipa un altro fine settimana importante per gli appassionati di Serie A. La decima giornata, in programma tra sabato 31 ottobre e lunedì 2 novembre, proporrà infatti il derby di Milano tra Milan e Inter, una delle sfide più attese della stagione.

Il confronto tra le due formazioni milanesi è in programma sabato 31 ottobre alle ore 20.45 e sarà trasmesso in diretta su Sky. Si tratta di uno dei quattro big match che l’emittente si è assicurata per la stagione 2026/27, insieme a Juventus-Atalanta, Roma-Juventus e al derby di ritorno Inter-Milan.

Sempre nella decima giornata, Sky trasmetterà anche Lecce-Genoa, domenica 1° novembre alle ore 18.00, e Sassuolo-Fiorentina, lunedì 2 novembre alle ore 18.30.