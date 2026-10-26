Lo sceicco Mansour rilancia il proprio investimento nel Manchester City, nonostante la battaglia legale in corso tra il club inglese e la Premier League per le 114 violazioni delle norme economico-finanziarie accertate dalla commissione indipendente. Il proprietario del club inglese ha infatti immesso ulteriori 100 milioni di sterline (circa 115 milioni di euro) nel City Football Group (CFG), la holding che controlla i Citizens e numerose altre società calcistiche nel mondo, tra cui il Palermo, club che milita nella Serie B italiana. Come riportato dal quotidiano britannico City AM, dai documenti depositati presso il registro imprese del Regno Unito emerge che lo scorso 14 ottobre sono state emesse 11.327.163 nuove azioni del gruppo, sottoscritte attraverso Newton Investment and Development, società riconducibile allo sceicco Mansour. L’operazione ha permesso all’azionista di maggioranza di rafforzare ulteriormente la propria posizione all’interno del City Football Group, portando la partecipazione a circa l’81% del capitale. La quota restante è detenuta prevalentemente dal fondo di private equity statunitense Silver Lake.

Un portavoce del gruppo ha confermato l’operazione, spiegando che si tratta di un’iniezione di capitale da parte del principale azionista e che le nuove risorse saranno utilizzate per finanziare gli investimenti previsti dai piani strategici del City Football Group. Il nuovo investimento valuta il gruppo quasi 6 miliardi di sterline L’aumento di capitale rappresenta anche un’indicazione significativa sul valore attribuito al City Football Group, una delle principali multiproprietà calcistiche a livello mondiale. Sulla base del prezzo implicito delle azioni emesse, infatti, l’operazione attribuisce al gruppo una valutazione di circa 5,9 miliardi di sterline (intorno ai 7 miliardi di euro, al cambio attuale). Una cifra che rimane comunque inferiore alla valutazione prospettata nei mesi scorsi dal presidente del Manchester City e del City Football Group, Khaldoon Al Mubarak. Il dirigente aveva infatti sostenuto che un’eventuale vendita del gruppo sul mercato avrebbe potuto generare almeno 10 miliardi di dollari, pari a quasi 9 miliardi di euro al cambio attuale. Al Mubarak aveva inoltre escluso l’intenzione di procedere con una cessione, definendo il Manchester City e il gruppo due asset strategici per la proprietà. Il City Football Group rappresenta oggi uno dei più importanti progetti di multiproprietà calcistica al mondo, con partecipazioni in dieci club distribuiti tra Europa, Nord e Sud America, Asia e Australia. Oltre al Manchester City, fanno parte del network società come New York City FC, Melbourne City, Girona, Troyes, Bahia, Montevideo City Torque e Palermo, controllato dal gruppo dal 2022.