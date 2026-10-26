Per chi segue le dinamiche finanziarie dello sport, l’esport resta un laboratorio interessante. Sponsorizzazioni, diritti media, ticketing e merchandising si intrecciano con logiche già note nel calcio, ma su scala e con regole ancora in formazione, specie in Italia.

Come si misura il valore del mercato esport nel 2026

Non esiste un unico metro per il mercato esport. Ogni istituto applica una propria segmentazione, e questo spiega perché le cifre pubblicate differiscono così tanto tra loro.

La struttura dei ricavi ruota attorno a quattro voci. Le sponsorizzazioni restano la fonte principale, seguite dai diritti media legati allo streaming dei tornei. Ticketing e merchandising completano il quadro, ma pesano meno rispetto al calcio tradizionale.

Perché le stime divergono: gaming generale vs esport competitivo puro

Molta confusione nasce dal confondere il mercato dei videogiochi in generale, che vale miliardi tra hardware, software e mobile gaming, con l’esport competitivo puro fatto di tornei, team esports e sponsorizzazioni dedicate. Sono due aggregati diversi, non sovrapponibili.

I ricavi esport italiani 2026: la scomposizione per fonte in euro

Il dato più solido arriva dal Rapporto sugli Esports in Italia, realizzato da Accenture per IIDEA e presentato a giugno 2026: 32-35 milioni di euro di ricavi, con l’Italia nella top five europea dietro Germania, Regno Unito, Francia e Spagna.

Tabella comparativa delle metodologie IIDEA, Sport e Finanza, AGCOM

Le fonti italiane non convergono su un numero unico. Alcune stime citano cifre più ampie, superiori ai 50 milioni di euro, ma senza una metodologia IIDEA-Accenture comparabile al dato ufficiale di 32-35 milioni.

IIDEA-Accenture (2026): 32-35 milioni di euro, CAGR dell’11% verso il 2030.

32-35 milioni di euro, CAGR dell’11% verso il 2030. Stime non ufficiali citate in rete: fino a 50 milioni di euro, perimetro non verificato.

fino a 50 milioni di euro, perimetro non verificato. AGCOM: nessun dato pubblico specifico sui ricavi esport separato dal gioco online regolamentato.

Quasi il 70% dei ricavi italiani arriva dalle sponsorizzazioni, spesso di brand non endemici che vedono nella Gen Z un pubblico strategico. Applicando questa quota ai 32-35 milioni, si arriva a una stima indicativa di 22,4-24,5 milioni di euro, non un dato pubblicato ufficialmente.

Il mercato globale degli eSport: quanto pesano miliardi di dollari e CAGR

A livello globale le stime divergono parecchio. Mordor Intelligence indica 5,34 miliardi di dollari nel 2026, in crescita da 5,08 miliardi nel 2025, con un CAGR del 4,89% fino al 2031, quando il mercato dovrebbe toccare 6,78 miliardi.

Le stime Mordor Intelligence e Business Research Insights a confronto

Business Research Insights propone due cifre diverse: 3,17 miliardi di dollari nel 2026 con CAGR del 19,02%, oppure 1,27 miliardi con CAGR del 12,09% in un altro report. La forchetta è ampia perché cambia cosa viene incluso: betting, fantasy, ricavi publisher.

Nord America e Asia restano i mercati di riferimento

Nonostante le divergenze metodologiche, Nord America e Asia restano i poli dominanti per audience, tornei e monetizzazione, trainando titoli MOBA e battle royale che generano la fetta più grande di streaming su piattaforme come Twitch.

Chi segue da vicino l’ecosistema competitivo, dagli sparatutto tattici agli shooter di estrazione, nota come la crescita del mercato passi anche da titoli meno mainstream del circuito ufficiale: per approfondire il lato più hardcore del gaming competitivo, può essere utile guardare a risorse dedicate come i trucchi per Escape from Tarkov, pensati per chi cerca un vantaggio nei titoli PvP più tecnici. Battlelog.co è una piattaforma indipendente, senza alcuna affiliazione con publisher o sviluppatori di giochi.

Quanto pesa l’Italia sul mercato esport mondiale ed europeo

Mettere in prospettiva i numeri italiani significa fare i conti con una percentuale piccola ma non trascurabile. Applicando i 32-35 milioni di euro ai 5,34 miliardi di dollari stimati da Mordor Intelligence per il 2026, al cambio indicativo di 0,92 l’Italia pesa circa lo 0,60-0,65% del mercato esport globale.

È una stima calcolata a fini indicativi, non una quota ufficiale: numeratore e denominatore arrivano da metodologie diverse, con perimetri di mercato esport che non sempre coincidono tra fonti internazionali e rapporti nazionali.

Sul fronte europeo la situazione resta più opaca. Il rapporto Accenture per IIDEA colloca l’Italia nella top five continentale, dietro Germania, Regno Unito, Francia e Spagna, ma senza pubblicare un valore aggregato europeo comparabile.

Senza bilanci omogenei per quei quattro Paesi, qualsiasi percentuale nazionale sarebbe poco più di un esercizio stilistico. Quello che emerge con chiarezza è la crescita del mercato italiano, proiettata a un CAGR dell’11% fino al 2030, quando i ricavi dovrebbero toccare i 60 milioni di euro, +68% rispetto al dato 2025.

Ricavi per titolo e publisher: League of Legends, Valorant, EA Sports FC in Italia

Qui la trasparenza cala bruscamente. Non esistono, allo stato attuale, cifre pubbliche che separino i ricavi italiani per singolo publisher o titolo competitivo. Nessun bilancio ufficiale isola sponsorizzazioni, diritti media, ticketing o merchandising legati a League of Legends, Valorant o EA Sports FC sul mercato nazionale.

Quello che si può osservare, indirettamente, è il ruolo dei team esports italiani come Mkers, Macko Esports e Samsung Morning Stars, che intercettano sponsorizzazioni locali e brand non endemici interessati alla fanbase Gen Z.

Il ruolo dei team esports italiani e del franchising

Manca però, a differenza dei modelli publisher internazionali, una struttura di franchising nazionale verificata. Le leghe globali di titoli MOBA e battle royale hanno costruito slot a pagamento per i team; in Italia questo meccanismo non risulta replicato con contratti pubblici o bilanci consultabili.

Questo limita la capacità di attribuire un valore di mercato preciso a ciascun team, e spiega perché gran parte della monetizzazione italiana resti legata a sponsorizzazioni dirette più che a diritti di partecipazione a un circuito franchisato.

Scommesse, fantasy esports e il quadro normativo ADM-AGCM nel 2026

Le scommesse sportive in Italia passano attraverso concessione e controllo ADM, e l’attività non autorizzata resta fuori dal perimetro legale. Secondo una guida aggiornata a novembre 2025, l’Italia non ha ancora una disciplina organica che riconosca gli esports come disciplina sportiva sotto il CONI.

Il quadro ADM, basato sul decreto ministeriale 111/2006 e sulla normativa successiva, copre anche eventi non sportivi e giochi a distanza. Che una scommessa su un torneo esport sia legale dipende dalla qualificazione dell’evento e dall’autorizzazione concessoria, non dal fatto che il gioco sia competitivo.

Dal nuovo ciclo concessorio 2025, ADM ha assegnato 52 concessioni a 46 operatori, con aliquota del 24,5% sul margine lordo delle scommesse online. Questi dati riguardano il gioco regolamentato nel complesso, non uno specifico comparto esport.

Il confronto con mercati dove le scommesse esport sono liberalizzate mostra un gap strutturale: altrove il betting alimenta direttamente i ricavi dei tornei, mentre in Italia questa leva di monetizzazione resta sostanzialmente bloccata dall’assenza di una cornice dedicata.

Fondi pubblici e PNRR: l’Italia investe abbastanza in infrastrutture esport?

Qui il confronto internazionale è impietoso. Germania e Cina hanno canalizzato investimenti pubblici diretti verso arene, hub di sviluppo e programmi di sostegno ai team esports, mentre in Italia iniziative comparabili non risultano documentate con la stessa sistematicità.

Non emergono, nei dati disponibili, stanziamenti PNRR dedicati specificamente a stadi o arene per eventi live di esport. Il settore italiano si muove più su iniziative private e sponsorizzazioni che su fondi pubblici strutturati.

Il crowdfunding resta uno degli strumenti usati per colmare il vuoto, soprattutto per allestimenti temporanei legati a tornei o eventi live minori. Non sostituisce, però, un piano infrastrutturale paragonabile a quello osservato in altri mercati europei e asiatici.

Previsioni 2027-2030: scenari ottimistici e pessimistici per il mercato italiano

Lo scenario IIDEA-Accenture indica circa 60 milioni di euro entro il 2030, crescita del 68% e CAGR dell’11%. È lo scenario ottimistico, condizionato da regolamentazione UE favorevole e 5G diffuso.

Lo scenario pessimistico dipende da due variabili: ritardo normativo su scommesse esport e assenza di broadcaster tradizionali nel settore. Senza questi ingressi, la crescita del mercato italiano resta più lenta della media europea, frenando sponsorizzazioni e monetizzazione legate alla Gen Z.