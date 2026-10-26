Nuova offerta di lavoro dal Pisa: il club cerca un assistente per il presidente e CEO Comolli

Nuova opportunità di lavoro nel mondo del calcio italiano. Il Pisa ha avviato la ricerca di un Personal Assistant che possa affiancare Damien Comolli, recentemente nominato presidente e amministratore delegato della società nerazzurra dopo l’esperienza alla Juventus, dove aveva ricoperto il ruolo di CEO. Il dirigente francese è approdato al Pisa lo scorso 19 ottobre, nell’ambito di una riorganizzazione dei vertici societari che ha segnato la conclusione dell’esperienza di Giuseppe e Giovanni Corrado, protagonisti della crescita del club negli ultimi dieci anni.

Ora la società toscana – come si legge sul suo profilo LinkedIn – è alla ricerca di una figura professionale che possa supportare direttamente Comolli nella gestione delle attività quotidiane, degli impegni istituzionali e delle relazioni con gli interlocutori interni ed esterni al club. L’offerta prevede una retribuzione annua lorda compresa tra 40mila e 55mila euro, commisurata all’esperienza del candidato, e un contratto iniziale a tempo determinato di 12 mesi, con l’obiettivo di un successivo inserimento stabile all’interno della società.