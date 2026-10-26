Nuova offerta di lavoro dal Pisa: il club cerca un assistente per il presidente e CEO Comolli

Nuova opportunità di lavoro nel mondo del calcio italiano. Il Pisa ha avviato la ricerca di un Personal Assistant che possa affiancare Damien Comolli, recentemente nominato presidente e amministratore delegato della società nerazzurra dopo l’esperienza alla Juventus, dove aveva ricoperto il ruolo di CEO. Il dirigente francese è approdato al Pisa lo scorso 19 ottobre, nell’ambito di una riorganizzazione dei vertici societari che ha segnato la conclusione dell’esperienza di Giuseppe e Giovanni Corrado, protagonisti della crescita del club negli ultimi dieci anni.
Ora la società toscana – come si legge sul suo profilo LinkedIn – è alla ricerca di una figura professionale che possa supportare direttamente Comolli nella gestione delle attività quotidiane, degli impegni istituzionali e delle relazioni con gli interlocutori interni ed esterni al club. L’offerta prevede una retribuzione annua lorda compresa tra 40mila e 55mila euro, commisurata all’esperienza del candidato, e un contratto iniziale a tempo determinato di 12 mesi, con l’obiettivo di un successivo inserimento stabile all’interno della società.
Lavorare nel Pisa, le responsabilità per il nuovo assistente di Comolli
Secondo quanto indicato nell’annuncio pubblicato attraverso la piattaforma di selezione del personale, la figura ricercata dovrà garantire un supporto operativo e organizzativo di alto livello al presidente e amministratore delegato del Pisa. Il ruolo comprende attività che spaziano dalla gestione dell’agenda agli impegni istituzionali, fino all’organizzazione dell’ospitalità durante le partite casalinghe.
In particolare, il nuovo Personal Assistant dovrà occuparsi di:
- Gestione dell’agenda e delle priorità: organizzazione degli appuntamenti del presidente e CEO, coordinamento delle riunioni e gestione delle richieste di incontro;
- Gestione degli accessi al dirigente: selezione delle richieste e tutela del tempo a disposizione di Comolli, anche attraverso la capacità di rifiutare appuntamenti non prioritari;
- Protocollo e hospitality durante le partite: accoglienza degli ospiti VIP e VVIP nelle gare casalinghe, gestione dei posti nella tribuna autorità e coordinamento delle attività di rappresentanza;
- Biglietteria e hospitality per le trasferte: gestione delle richieste di biglietti e accrediti per gli ospiti del club, senza obbligo di seguire la squadra nelle partite fuori casa;
- Organizzazione dei viaggi di lavoro: pianificazione delle trasferte professionali del presidente e amministratore delegato, comprese prenotazioni e sistemazioni alberghiere;
- Relazioni istituzionali: gestione dei rapporti con sponsor principali, autorità calcistiche, FIGC, istituzioni locali e ospiti istituzionali;
- Coordinamento interno: collegamento tra il vertice societario e i diversi dipartimenti del club;
- Preparazione di documenti e presentazioni: realizzazione di report, materiali aziendali e presentazioni destinate al management;
- Gestione delle informazioni riservate: organizzazione e analisi di documenti societari, finanziari e relativi al calciomercato, garantendo la massima riservatezza.
La posizione richiede inoltre la presenza allo stadio in occasione di tutte le partite casalinghe del Pisa, mentre non sono previste trasferte al seguito della squadra.
Lavorare nel Pisa, i requisiti richiesti
Per candidarsi alla posizione, il Pisa richiede almeno cinque anni di esperienza come Personal Assistant o Executive Assistant a supporto di figure di alto profilo, tra cui proprietari di aziende, dirigenti di primo livello o personalità di rilievo. È inoltre richiesta un’ottima padronanza della lingua inglese, sia scritta sia parlata, oltre a una conoscenza dell’italiano a livello madrelingua.
Tra le competenze tecniche richieste figurano l’utilizzo di Canva, Microsoft PowerPoint e dei principali strumenti di produttività aziendale, tra cui Microsoft 365 e Google Workspace. Particolare attenzione viene riservata anche alle capacità organizzative e relazionali, alla gestione delle priorità, alla riservatezza e all’autonomia decisionale. Il candidato ideale dovrà essere in grado di anticipare le esigenze del dirigente e operare in un contesto caratterizzato da ritmi elevati.
Costituirà un requisito preferenziale aver maturato precedenti esperienze all’interno di società calcistiche professionistiche oppure nei settori dei media, dell’intrattenimento e del lusso.