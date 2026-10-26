Pallone d’Oro 2026, dove vederlo in TV e streaming: orario e diretta

Stasera il mondo del calcio conoscerà il 70° Pallone d’Oro della sua storia. Il premio, assegnato ogni anno dalla rivista France Football, lo scorso anno ha visto trionfare Ousmane Dembelé, attaccante del Paris Saint-Germain e della nazionale francese, mentre il riconoscimento femminile è andato a Aitana Bonmati, al suo terzo Pallone d’Oro consecutivo.

La cerimonia di questa edizione si terrà per la prima volta a Londra e non a Parigi, come omaggio a Stanley Matthews, leggenda del calcio inglese e primo vincitore del riconoscimento nel 1965. I migliori calciatori e le migliori calciatrici saranno dunque premiati oggi lunedì 26 ottobre alle ore 21.00 italiane. A condurre la serata saranno Thierry Henry, ex attaccante francese e secondo classificato al Pallone d’Oro 2003, e Kate Scott, giornalista e conduttrice britannica.