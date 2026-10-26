Pallone d’Oro 2026, dove vederlo in TV e streaming: orario e diretta

Stasera il mondo del calcio conoscerà il 70° Pallone d’Oro della sua storia. Il premio, assegnato ogni anno dalla rivista France Football, lo scorso anno ha visto trionfare Ousmane Dembelé, attaccante del Paris Saint-Germain e della nazionale francese, mentre il riconoscimento femminile è andato a Aitana Bonmati, al suo terzo Pallone d’Oro consecutivo.
La cerimonia di questa edizione si terrà per la prima volta a Londra e non a Parigi, come omaggio a Stanley Matthews, leggenda del calcio inglese e primo vincitore del riconoscimento nel 1965. I migliori calciatori e le migliori calciatrici saranno dunque premiati oggi lunedì 26 ottobre alle ore 21.00 italiane. A condurre la serata saranno Thierry Henry, ex attaccante francese e secondo classificato al Pallone d’Oro 2003, e Kate Scott, giornalista e conduttrice britannica.
Pallone d’Oro 2026, dove vederlo in TV
La cerimonia del Pallone d’Oro 2026 sarà trasmessa in diretta in esclusiva e gratuitamente su DAZN, che permetterà di seguire l’evento anche attraverso l’app disponibile sulle Smart TV compatibili. Il collegamento è previsto per lunedì 26 ottobre alle ore 21:00 (le 20:00 GMT nel Regno Unito), con la premiazione in programma al London Palladium Theatre. La serata sarà preceduta dal red carpet, in programma dalle 19:00 alle 20:40 in Italia.
Pallone d’Oro 2026, dove vederlo in streaming e gratis
La cerimonia sarà disponibile anche in streaming gratuito su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Per seguire l’evento basterà accedere al sito ufficiale o all’app della piattaforma, effettuando il login oppure registrandosi gratuitamente con un indirizzo email. Non sarà necessario sottoscrivere un abbonamento a pagamento.
Pallone d’Oro 2026 gratis, come vedere la cerimonia senza abbonamento
Per vedere la cerimonia del Pallone d’Oro 2026 gratuitamente non sarà necessario attivare un piano a pagamento. Basterà creare un account gratuito sulla piattaforma DAZN e accedere alla sezione dedicata agli eventi disponibili senza abbonamento.
Nel dettaglio, per seguire la partita da computer, smartphone o tablet sarà necessario:
- Collegarsi al sito ufficiale DAZN;
- Scorrere la homepage fino alla sezione FreeZone Days;
- Selezionare l’opzione Registrati Gratis;
- Inserire il proprio indirizzo mail e completare la registrazione;
- Accedere alla diretta della cerimonia attraverso il proprio account gratuito.
Una volta completata la procedura, sarà possibile seguire la partita senza costi aggiuntivi, compresi i contenuti di approfondimento del prepartita e del postpartita. La visione gratuita sarà disponibile anche attraverso le Smart TV. In questo caso, sarà sufficiente aprire l’applicazione DAZN sul televisore, accedere alla sezione FreeZone Days e inquadrare con il proprio smartphone il QR Code mostrato sullo schermo, completando così la registrazione dell’account.
Pallone d’Oro 2026, tutte le informazioni
- Evento: Cerimonia del Pallone d’Oro 2026
- Edizione: 70ª
- Data: lunedì 26 ottobre
- Sede: London Palladium Theater, Londra
- Orario: 21:00
- Diretta TV: DAZN
- Streaming: DAZN
- Diretta gratis: DAZN