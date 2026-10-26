Pallone d'Oro 2026, oggi la premiazione a Londra: tutti i 30 candidati

È arrivato il giorno del Pallone d’Oro 2026. Questa sera, lunedì 26 ottobre, si terrà la cerimonia di premiazione del prestigioso riconoscimento individuale assegnato da France Football, che incoronerà il miglior calciatore della stagione 2025/26. L’appuntamento è fissato alle ore 21.00 italiane, con un’importante novità rispetto al passato: per la prima volta, infatti, la cerimonia si svolgerà a Londra, anziché a Parigi.
La sede scelta è il London Palladium Theatre, che ospiterà la serata in occasione del 70° anniversario della nascita del Pallone d’Oro. Una decisione che rappresenta anche un omaggio a Stanley Matthews, primo calciatore a conquistare il riconoscimento nel 1956. Saranno 30 i giocatori in corsa per il premio maschile, con una lista che comprende alcuni dei più grandi protagonisti del calcio internazionale. Tra questi figura Ousmane Dembélé, vincitore dell’edizione 2025, che proverà a confermarsi dopo un’altra stagione ricca di successi con il Paris Saint-Germain.
Tra gli altri nomi di spicco ci sono Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane e Lionel Messi, quest’ultimo primatista assoluto con otto Palloni d’Oro conquistati in carriera. Presente anche Rodri, vincitore dell’edizione 2024. Per quanto riguarda il campionato italiano, l’unico rappresentante della Serie A è Lautaro Martinez. L’attaccante argentino dell’Inter figura tra i candidati dopo una stagione culminata con la conquista dello Scudetto e della Coppa Italia. Nessun calciatore di nazionalità italiana è invece presente nell’elenco.
Pallone d’Oro 2026, tutti i 30 candidati e le squadre
Di seguito l’elenco completo dei 30 candidati al Pallone d’Oro maschile 2026, con le rispettive squadre di appartenenza. Per i calciatori che hanno cambiato club durante il periodo di riferimento sono indicate entrambe le società.
- Jude Bellingham – Real Madrid
- Pau Cubarsí – Barcellona
- Marc Cucurella – Chelsea/Real Madrid
- Ousmane Dembélé – Paris Saint-Germain
- Luis Díaz – Bayern Monaco
- Bruno Fernandes – Manchester United
- Gabriel Magalhães – Arsenal
- Erling Haaland – Manchester City
- Achraf Hakimi – Paris Saint-Germain
- Harry Kane – Bayern Monaco
- Khvicha Kvaratskhelia – Paris Saint-Germain
- Lamine Yamal – Barcellona
- Sadio Mané – Al-Nassr
- Marquinhos – Paris Saint-Germain
- Lautaro Martinez – Inter
- Kylian Mbappé – Real Madrid
- Nuno Mendes – Paris Saint-Germain
- Lionel Messi – Inter Miami
- João Neves – Paris Saint-Germain
- Michael Olise – Bayern Monaco
- Willian Pacho – Paris Saint-Germain
- Julián Quiñones – Al-Qadsiah
- Declan Rice – Arsenal
- Rodri – Manchester City/Barcellona
- Fabián Ruiz – Paris Saint-Germain
- William Saliba – Arsenal
- Ferran Torres – Barcellona/Paris Saint-Germain
- Dayot Upamecano – Bayern Monaco
- Vinícius Júnior – Real Madrid
- Vitinha – Paris Saint-Germain
A dominare l’elenco è il Paris Saint-Germain, che conta ben nove candidati, a conferma della stagione di alto livello disputata dal club francese, vincitore della Champions League e della Ligue 1. Seguono Real Madrid e Bayern Monaco, tra le società maggiormente rappresentate nella corsa al riconoscimento.
Pallone d’Oro 2026, tutti i premi della serata
La cerimonia di questa sera – che in Italia sarà trasmessa in diretta su DAZN – non sarà dedicata soltanto al Pallone d’Oro maschile. Come nelle precedenti edizioni, saranno infatti assegnati diversi riconoscimenti individuali e collettivi, a partire dal Pallone d’Oro femminile, per il quale sono in corsa altre 30 calciatrici.
Spazio anche ai premi riservati ai migliori giovani, ai portieri, agli allenatori e ai club dell’anno, sia nel calcio maschile sia in quello femminile. Saranno inoltre assegnati i riconoscimenti per i migliori attaccanti e il Premio Sócrates, dedicato all’impegno sociale dei protagonisti del mondo del calcio.
La cerimonia sarà condotta dall’ex attaccante Thierry Henry e dalla presentatrice Kate Scott. L’evento, organizzato nell’ambito della collaborazione tra UEFA e Groupe Amaury, proprietario di France Football e L’Équipe, porterà così a conclusione il percorso di assegnazione dei premi relativi alla stagione 2025/26. Per conoscere il nome del vincitore bisognerà attendere questa sera, quando Londra incoronerà il nuovo Pallone d’Oro.