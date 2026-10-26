Pallone d'Oro 2026, oggi la premiazione a Londra: tutti i 30 candidati

Tra gli altri nomi di spicco ci sono Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane e Lionel Messi , quest’ultimo primatista assoluto con otto Palloni d’Oro conquistati in carriera. Presente anche Rodri, vincitore dell’edizione 2024. Per quanto riguarda il campionato italiano, l’unico rappresentante della Serie A è Lautaro Martinez . L’attaccante argentino dell’Inter figura tra i candidati dopo una stagione culminata con la conquista dello Scudetto e della Coppa Italia. Nessun calciatore di nazionalità italiana è invece presente nell’elenco.

La sede scelta è il London Palladium Theatre , che ospiterà la serata in occasione del 70° anniversario della nascita del Pallone d’Oro. Una decisione che rappresenta anche un omaggio a Stanley Matthews, primo calciatore a conquistare il riconoscimento nel 1956. Saranno 30 i giocatori in corsa per il premio maschile, con una lista che comprende alcuni dei più grandi protagonisti del calcio internazionale. Tra questi figura Ousmane Dembélé , vincitore dell’edizione 2025, che proverà a confermarsi dopo un’altra stagione ricca di successi con il Paris Saint-Germain.

È arrivato il giorno del Pallone d’Oro 2026 . Questa sera, lunedì 26 ottobre, si terrà la cerimonia di premiazione del prestigioso riconoscimento individuale assegnato da France Football, che incoronerà il miglior calciatore della stagione 2025/26. L’appuntamento è fissato alle ore 21.00 italiane , con un’importante novità rispetto al passato: per la prima volta, infatti, la cerimonia si svolgerà a Londra, anziché a Parigi.

A dominare l’elenco è il Paris Saint-Germain, che conta ben nove candidati , a conferma della stagione di alto livello disputata dal club francese, vincitore della Champions League e della Ligue 1. Seguono Real Madrid e Bayern Monaco, tra le società maggiormente rappresentate nella corsa al riconoscimento.

Di seguito l’elenco completo dei 30 candidati al Pallone d’Oro maschile 2026, con le rispettive squadre di appartenenza. Per i calciatori che hanno cambiato club durante il periodo di riferimento sono indicate entrambe le società.

Pallone d’Oro 2026, tutti i premi della serata

La cerimonia di questa sera – che in Italia sarà trasmessa in diretta su DAZN – non sarà dedicata soltanto al Pallone d’Oro maschile. Come nelle precedenti edizioni, saranno infatti assegnati diversi riconoscimenti individuali e collettivi, a partire dal Pallone d’Oro femminile, per il quale sono in corsa altre 30 calciatrici.

Spazio anche ai premi riservati ai migliori giovani, ai portieri, agli allenatori e ai club dell’anno, sia nel calcio maschile sia in quello femminile. Saranno inoltre assegnati i riconoscimenti per i migliori attaccanti e il Premio Sócrates, dedicato all’impegno sociale dei protagonisti del mondo del calcio.

La cerimonia sarà condotta dall’ex attaccante Thierry Henry e dalla presentatrice Kate Scott. L’evento, organizzato nell’ambito della collaborazione tra UEFA e Groupe Amaury, proprietario di France Football e L’Équipe, porterà così a conclusione il percorso di assegnazione dei premi relativi alla stagione 2025/26. Per conoscere il nome del vincitore bisognerà attendere questa sera, quando Londra incoronerà il nuovo Pallone d’Oro.