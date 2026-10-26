Pallone d'Oro 2026, Lautaro Martinez chiude al 22° posto nell'edizione 2026

Per il centravanti argentino si è trattato della quinta candidatura in carriera al Pallone d’Oro, un traguardo che lo colloca al terzo posto nella storia dell’Inter per numero di nomination, alle spalle soltanto di Sandro Mazzola e Giacinto Facchetti . Il miglior piazzamento resta il settimo posto ottenuto nel 2024, mentre nell’edizione 2025 Lautaro aveva chiuso al 20° posto.

Lautaro Martinez ha chiuso al 22° posto nella classifica del Pallone d’Oro 2026. L’attaccante e capitano dell’Inter era l’unico rappresentante della Serie A tra i 30 candidati al prestigioso riconoscimento, assegnato nella serata di lunedì 26 ottobre durante la cerimonia organizzata al London Palladium Theatre, nella capitale britannica.

Il riconoscimento è arrivato al termine di una stagione 2025/26 particolarmente positiva sul piano dei risultati collettivi. Lautaro ha guidato l’Inter alla conquista dello Scudetto e della Coppa Italia, contribuendo al Double nerazzurro anche con una rete nella finale della coppa nazionale contro la Lazio.

Di altissimo livello anche il percorso con la Nazionale argentina, arrivata fino alla finale dei Mondiali 2026, persa contro la Spagna. Lautaro ha realizzato tre reti durante la competizione, compreso il gol decisivo nella semifinale contro l’Inghilterra.

Nonostante i successi ottenuti con club e Nazionale, il capitano dell’Inter non è riuscito a entrare nelle prime venti posizioni della graduatoria. A conquistare il Pallone d’Oro 2026 è stato Harry Kane, attaccante del Bayern Monaco e della Nazionale inglese.