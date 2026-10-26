San Siro si riempie anche per l'Italia: già 40mila biglietti venduti per la sfida con la Francia

San Siro si prepara ad accogliere nuovamente la Nazionale. Sono già 40.500 i biglietti emessi per la sfida tra Italia e Francia, in programma giovedì 12 novembre alle 20.45 e valida per la quinta giornata del girone di UEFA Nations League. I biglietti sono disponibili nei punti vendita autorizzati Vivaticket e sul sito della biglietteria della FIGC, con tariffe agevolate per le famiglie, gli Under 12, gli Under 18, gli Over 65 e gli studenti universitari.
San Siro è anche lo stadio che registra il maggior numero di spettatori in Serie A. Secondo la classifica stilata da Calcio e Finanza relativa alla stagione 2026/27, Inter e Milan occupano le prime due posizioni per presenze medie allo stadio. I nerazzurri sono in testa con 74.738 spettatori, davanti ai rossoneri con 74.069.
Milano ha un legame storico con la Nazionale. Il 15 maggio 1910, l’Italia disputò la sua prima partita ufficiale contro la Francia, vincendo 6-2 all’Arena Civica. Dieci anni dopo, il 18 gennaio 1920, gli Azzurri superarono nuovamente i Bleus con un netto 9-4, ottenendo la vittoria più larga della Nazionale a Milano.
La città è la seconda, dopo Roma, per numero di partite ospitate. In totale a Milano solo state giocate 64 partite, con un bilancio di 39 vittorie, 19 pareggi e 6 sconfitte. Tra il 1905 e il 1911, inoltre, Milano è stata sede della Federcalcio. Nel corso degli anni, la Nazionale ha giocato in quattro impianti cittadini: l’Arena Civica, il Velodromo Sempione, demolito nel 1928, il Campo Milan di viale Lombardia e San Siro, intitolato a Giuseppe Meazza dal 3 marzo 1980.
La prossima sfida contro la Francia segnerà il ritorno dell’Italia a San Siro a un anno dalla sconfitta per 1-4 contro la Norvegia, nell’ultima gara del girone di qualificazione ai Mondiali e a due anni dal ko per 1-3 contro i Bleus in Nations League.
I precedenti recenti a San Siro non sono positivi: gli Azzurri hanno perso le ultime tre partite disputate nello stadio milanese. La lunga serie di imbattibilità della nazionale nel capoluogo lombardo si era interrotta nell’ottobre 2021, con la sconfitta per 1-2 contro la Spagna, dopo 96 anni dall’ultimo ko, arrivato nel gennaio 1925 contro l’Ungheria.
L’importanza della competizione e la corsa a EURO 2028
L’Italia è inserita nel Gruppo 1 della Lega A di UEFA Nations League, insieme a Francia, Belgio e Turchia. Dopo le prime quattro giornate, gli Azzurri occupano il secondo posto con 7 punti, alle spalle della Francia a quota 10. Seguono il Belgio con 6 punti e la Turchia, ancora ferma a zero. Le ultime due partite del girone saranno dunque decisive. Oltre alla sfida a San Siro, il 15 novembre gli Azzurri giocheranno in trasferta contro il Belgio. Le prime due classificate accederanno ai quarti di finale, in programma nel marzo 2027.
Le prossime partite avranno un peso importante anche in vista dei prossimi Europei. Il successo per 3-1 contro la Turchia, assicura a Donnarumma e compagni almeno il terzo posto nel girone 1 della Lega A di Nations League mettendosi alle spalle matematicamente proprio la Turchia, sconfitta due volte in pochi giorni. Questa era la condizione essenziale per rimanere fra le 12 teste di serie che il prossimo 6 dicembre saranno inserite in prima fascia nel sorteggio per il prossimo torneo continentale.