San Siro si riempie anche per l'Italia: già 40mila biglietti venduti per la sfida con la Francia

San Siro si prepara ad accogliere nuovamente la Nazionale. Sono già 40.500 i biglietti emessi per la sfida tra Italia e Francia, in programma giovedì 12 novembre alle 20.45 e valida per la quinta giornata del girone di UEFA Nations League. I biglietti sono disponibili nei punti vendita autorizzati Vivaticket e sul sito della biglietteria della FIGC, con tariffe agevolate per le famiglie, gli Under 12, gli Under 18, gli Over 65 e gli studenti universitari.

San Siro è anche lo stadio che registra il maggior numero di spettatori in Serie A. Secondo la classifica stilata da Calcio e Finanza relativa alla stagione 2026/27, Inter e Milan occupano le prime due posizioni per presenze medie allo stadio. I nerazzurri sono in testa con 74.738 spettatori, davanti ai rossoneri con 74.069.