Galliani lancia la sfida a Malagò per la presidenza FIGC: si tessera e si candida

Quello che fino a qualche giorno fa sembrava scontato, oggi non lo è più. Infatti, la rielezione di Giovanni Malagò a presidente della FIGC , con quest’ultimo decaduto dopo il caso tesseramento ma nominato commissario in vista delle elezioni del prossimo dicembre, che sembra essere destinato ad affrontare almeno un avversario. E non si tratta di una figura di secondo piano del calcio italiano, e non solo: Adriano Galliani.

Come riporta Il Corriere della Sera, alle 23.59 del 4 novembre scade il termine per il deposito della candidatura alla presidenza federale. La Serie A, che aveva appoggiato con forza la candidatura di Malagò, è in atto da diversi giorni la raccolta delle sottoscrizioni a favore dei due candidati. Se Aurelio De Laurentiis, con Lecce, Bologna, Monza e Roma sono apertamente a favore della riconferma dell’attuale commissario FIGC, il partito dei fautori all’ascesa di Galliani è in aumento.

Il senatore di Forza Italia, ed ex amministratore delegato di Milan e Monza, oltre ad avere l’appoggio dei rossoneri, sembra essere il favorito anche di Atalanta e Inter. Proprio per questo, Galliani è pronto a tesserarsi come dirigente accompagnatore, a titolo gratuito, per una società dilettantistica di Milano, così da adempiere a uno dei requisiti necessari per la candidatura (casellario giudiziale e il programma elettorale gli altri).