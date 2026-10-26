Sfuriata contro la Roma, la Procura FIGC potrebbe aprire un fascicolo su Allegri

« L’anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca. Sempre loro… », la frase che avrebbe detto Allegri alla fine della partita. Parole che potrebbero portare all’apertura da parte della FIGC di un fascicolo contro il tecnico, che nella giornata di domani vedrà anche la decisione del giudice sportivo in seguito al cartellino rosso rimediato dopo il gol di Balerdi del definitivo 3-3 del Maradona.

Nel finale di Napoli-Roma gli animi si sono accesi a bordocampo con l’arbitro Andrea Colombo che ha espulso Massimiliano Allegri dopo l’indicazione del quarto uomo Juan Luca Sacchi . Nell’area spogliatoio poi il tecnico dei partenopei si sarebbe lasciato andare con uno sfogo , mentre si trovava di fianco alla sala stampa nella pancia del Maradona, contro la Roma .

Non è ancora chiaro quale sia stato il motivo principale per il richiamo di Sacchi e la conseguente espulsione di Allegri da parte di Colombo. Con il tecnico del Napoli che ha ribadito come non abbia rivolto nessuna parola fuori posto alla terna arbitrale.

Tornando alla frase che si sarebbe udita contro la Roma, la Procura FIGC potrebbe aspettare la decisione del giudice sportivo per poi valutare se aprire un fascicolo, qualora non affronti lui stesso la questione. Il procuratore Chinè potrà quindi decidere, in assenza di un intervento del giudice, e aprire il procedimento nei confronti di Allegri. Di sicuro, c’è che le parole di Allegri non sono proprio piaciute alla Roma.