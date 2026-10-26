L’offerta ipotizzata è pari a 0,286 euro per azione, per un controvalore complessivo di 7.152.860 euro . Il prezzo incorpora un premio di circa il 30% rispetto alla quotazione ufficiale delle azioni Seif del 23 ottobre 2026, ultima seduta prima dell’annuncio, e del 16,85% rispetto alla media dei prezzi ufficiali registrati nei sei mesi precedenti.

Il consiglio di amministrazione di Lmdv Media ha autorizzato l’avvio di una due diligence confermatoria, finalizzata a verificare alcune informazioni economico-finanziarie della società editrice prima dell’eventuale lancio dell’offerta. L’operazione, dunque, non è ancora formalmente partita e resta subordinata all’esito delle verifiche e al rispetto di specifiche condizioni.

Leonardo Maria Del Vecchio punta a comprare Il Fatto Quotidiano , ma trova subito il muro dei soci fondatori del giornale diretto da Marco Travaglio. Lmdv Media , società di investimento nel settore editoriale riconducibile al family office Lmdv Capital, ha annunciato l’intenzione di promuovere un’Offerta pubblica di acquisto (Opa) volontaria totalitaria sulla Società Editoriale Il Fatto (Seif), con l’obiettivo di acquisirne il controllo e procedere al delisting, ossia alla revoca delle azioni dalla quotazione in Borsa.

Opa Il Fatto Quotidiano, il no dei soci fondatori

La risposta degli azionisti storici del quotidiano non si è fatta attendere. Seif ha comunicato di aver ricevuto una nota sottoscritta dai soci fondatori Antonio Padellaro, Cinzia Monteverdi, Francesco Aliberti, Peter Gomez, Marco Travaglio, Marco Lillo e Luca d’Aprile, che complessivamente rappresentano la maggioranza del capitale sociale. I soci hanno manifestato la propria intenzione di «non essere interessati a cedere la propria quota e dunque di non voler aderire a una eventuale offerta pubblica di acquisto che fosse promossa da Lmdv Media all’esito della due diligence annunciata».

Una posizione che rappresenta un ostacolo determinante per l’operazione. Tra le condizioni previste da Lmdv Media figura infatti il raggiungimento di almeno l’82,9% del capitale votante di Seif. Una soglia necessaria per rendere inoperante il limite statutario che impedisce a un singolo azionista di detenere una partecipazione superiore al 17% del capitale sociale.

Senza l’adesione degli azionisti fondatori, che controllano complessivamente oltre la metà della società, il raggiungimento della soglia indicata appare dunque impossibile, a meno di un cambiamento nella loro posizione o nelle condizioni dell’operazione. Il consiglio di amministrazione di Seif si riunirà nei prossimi giorni per esaminare sia il comunicato di Lmdv Media sia la posizione espressa dai soci fondatori.

L’interesse di Del Vecchio e i conti del Fatto Quotidiano

Lmdv Media ha spiegato che l’operazione avrebbe l’obiettivo di integrare nel proprio gruppo le competenze sviluppate da Seif nell’innovazione digitale e tecnologica, in particolare nella produzione di contenuti editoriali e multimediali. Il progetto sarebbe inoltre finalizzato a sostenere la crescita della società e a rafforzarne la struttura finanziaria, mantenendo l’attuale linea editoriale del quotidiano. Secondo quanto riportato da Open, nei piani dell’imprenditore rientrerebbe anche la conferma di Marco Travaglio alla direzione del giornale.

Un ruolo centrale nelle valutazioni di Lmdv Media sarà ricoperto dai conti della società editrice. La due diligence si concentrerà infatti sulla situazione economico-finanziaria di Seif, anche alla luce dei richiami di informativa relativi alla continuità aziendale contenuti nelle relazioni della società di revisione KPMG al bilancio consolidato 2025 e alla relazione semestrale al 30 giugno 2026.

Lmdv Media intende approfondire con il management le prospettive finanziarie del gruppo, stimandone il fabbisogno operativo e di cassa per i prossimi 24 mesi. Secondo le valutazioni preliminari elaborate sulla base della documentazione pubblica, Seif potrebbe necessitare di ulteriori risorse finanziarie per un importo non superiore a 4 milioni di euro, allo scopo di sostenere la continuità aziendale ed editoriale.

Si tratta di un fabbisogno ancora da verificare attraverso le analisi approfondite previste dalla due diligence e che si aggiungerebbe al controvalore dell’eventuale Opa.