Lautaro Martinez si posiziona al 22° posto nella classifica del Pallone d’Oro 2026. L’attaccante e capitano dell’Inter era l’unico calciatore della Serie A tra i 30 candidati al prestigioso riconoscimento. Il vincitore sarà svelato durante la cerimonia di questa sera che eccezionalmente si svolgerà a Londra invece che a Parigi.
Lautaro Martinez nella stagione 2025/26 è stato un grande protagonista con l’Inter, con cui ha vinto scudetto e Coppa Italia, e con la nazionale dell’Argentina ai Mondiali in USA, Messico e Canada. L’attaccante nerazzurro ha siglato il gol vittoria nella semifinale contro l’Inghilterra che ha spalancato le porte alla selezione Albiceleste della seconda finale iridata consecutiva. Ma a differenza del 2022, Messi e compagni non sono riusciti a bissare il successo, arrendendosi alla Spagna.
Questa edizione si preannuncia fra le più incerte degli ultimi anni, visto che sono molti i calciatori in lizza per la vittoria finale – da Mbappé a Kane, passando per Lamine Yamal – ma nessun grande favorito. Di seguito i vincitori delle ultime 10 edizioni del premio individuale più prestigioso e di conseguenza ambito:
- 2016 – Cristiano Ronaldo
- 2017 – Cristiano Ronaldo
- 2018 – Luka Modrić
- 2019 – Lionel Messi
- 2020 – non assegnato a causa della pandemia
- 2021 – Lionel Messi
- 2022 – Karim Benzema
- 2023 – Lionel Messi
- 2024 – Rodri
- 2025 – Ousmane Dembélé
Classifica Pallone d’Oro 2026 – La graduatoria
Di seguito la graduatoria completa, man mano che tutti i piazzamenti vengono annunciati:
- 12° Pau Cubarsì (Spagna, Barcellona)
- 13° Achraf Hakimi (Marocco, PSG)
- 14° Vitinha (Portogallo, PSG)
- 15° Declan Rice (Inghilterra, Arsenal)
- 16° Ferran Torres (Spagna, Barcellona e PSG)
- 17° Vinicius Jr. (Brasile, Real Madrid)
- 18° Marc Cucurella (Spagna, Chelsea e Real Madrid)
- 19° Joao Neves (Portogallo, PSG)
- 20° Willian Pacho (Ecuador, PSG)
- 21°: Gabriel (Brasile, Arsenal);
- 22°: Lautaro Martinez (Argentina, Inter);
- 23°: Nuno Mendes (Portogallo, PSG);
- 24°: Luis Diaz (Colombia, Bayern Monaco);
- 25°: Marquinhos (Brasile, PSG);
- 26°: Dayot Upamecano (Francia, Bayern Monaco);
- 27°: Bruno Fernandes (Portogallo, Manchester United);
- 28°: Julian Quinones (Messico, Al Qadsiah);
- 29°: William Saliba (Francia, Arsenal);
- 29°: Sadio Mané (Senegal, Al Nassr)