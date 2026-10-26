Lautaro Martinez si posiziona al 22° posto nella classifica del Pallone d’Oro 2026. L’attaccante e capitano dell’Inter era l’unico calciatore della Serie A tra i 30 candidati al prestigioso riconoscimento. Il vincitore sarà svelato durante la cerimonia di questa sera che eccezionalmente si svolgerà a Londra invece che a Parigi.

Lautaro Martinez nella stagione 2025/26 è stato un grande protagonista con l’Inter, con cui ha vinto scudetto e Coppa Italia, e con la nazionale dell’Argentina ai Mondiali in USA, Messico e Canada. L’attaccante nerazzurro ha siglato il gol vittoria nella semifinale contro l’Inghilterra che ha spalancato le porte alla selezione Albiceleste della seconda finale iridata consecutiva. Ma a differenza del 2022, Messi e compagni non sono riusciti a bissare il successo, arrendendosi alla Spagna.