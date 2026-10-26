Pallone d'Oro: Lautaro Martinez al 22° posto in classifica nell'edizione 2026

L’attaccante argentino dell’inter era l’unico rappresentante della Serie A fra i 30 candidati al premio individuale più prestigioso e ambito.

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Redazione
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Classifica Pallone d'Oro 2026
Lautaro Martinez (Foto: Claudio Villa/Getty Images)

Lautaro Martinez si posiziona al 22° posto nella classifica del Pallone d’Oro 2026. L’attaccante e capitano dell’Inter era l’unico calciatore della Serie A tra i 30 candidati al prestigioso riconoscimento. Il vincitore sarà svelato durante la cerimonia di questa sera che eccezionalmente si svolgerà a Londra invece che a Parigi.

Lautaro Martinez nella stagione 2025/26 è stato un grande protagonista con l’Inter, con cui ha vinto scudetto e Coppa Italia, e con la nazionale dell’Argentina ai Mondiali in USA, Messico e Canada. L’attaccante nerazzurro ha siglato il gol vittoria nella semifinale contro l’Inghilterra che ha spalancato le porte alla selezione Albiceleste della seconda finale iridata consecutiva. Ma a differenza del 2022, Messi e compagni non sono riusciti a bissare il successo, arrendendosi alla Spagna.

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Questa edizione si preannuncia fra le più incerte degli ultimi anni, visto che sono molti i calciatori in lizza per la vittoria finale – da Mbappé a Kane, passando per Lamine Yamal – ma nessun grande favorito. Di seguito i vincitori delle ultime 10 edizioni del premio individuale più prestigioso e di conseguenza ambito:

  • 2016 – Cristiano Ronaldo
  • 2017 – Cristiano Ronaldo
  • 2018 – Luka Modrić
  • 2019 – Lionel Messi
  • 2020 – non assegnato a causa della pandemia
  • 2021 – Lionel Messi
  • 2022 – Karim Benzema
  • 2023 – Lionel Messi
  • 2024 – Rodri
  • 2025 – Ousmane Dembélé

Classifica Pallone d’Oro 2026 – La graduatoria

Di seguito la graduatoria completa, man mano che tutti i piazzamenti vengono annunciati:

  • 12° Pau Cubarsì (Spagna, Barcellona)
  • 13° Achraf Hakimi (Marocco, PSG)
  • 14° Vitinha (Portogallo, PSG)
  • 15° Declan Rice (Inghilterra, Arsenal)
  • 16° Ferran Torres (Spagna, Barcellona e PSG)
  • 17° Vinicius Jr. (Brasile, Real Madrid)
  • 18° Marc Cucurella (Spagna, Chelsea e Real Madrid)
  • 19° Joao Neves (Portogallo, PSG)
  • 20° Willian Pacho (Ecuador, PSG)
  • 21°: Gabriel (Brasile, Arsenal);
  • 22°: Lautaro Martinez (Argentina, Inter);
  • 23°: Nuno Mendes (Portogallo, PSG);
  • 24°: Luis Diaz (Colombia, Bayern Monaco);
  • 25°: Marquinhos (Brasile, PSG);
  • 26°: Dayot Upamecano (Francia, Bayern Monaco);
  • 27°: Bruno Fernandes (Portogallo, Manchester United);
  • 28°: Julian Quinones (Messico, Al Qadsiah);
  • 29°: William Saliba (Francia, Arsenal);
  • 29°: Sadio Mané (Senegal, Al Nassr)

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