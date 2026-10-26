Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il club blaugrana ha incassato precisamente 19.105.768 euro , superando nettamente il precedente primato stabilito sempre in occasione di un Clasico, quello disputato lo scorso 10 maggio, quando i ricavi avevano raggiunto quota 16.465.731 euro. La crescita è stata dunque di circa 2,6 milioni di euro, pari al 16% , nonostante un numero inferiore di spettatori sugli spalti. In occasione della sfida di domenica, infatti, il Camp Nou ha accolto 60.055 tifosi, contro i 62.213 presenti nella partita dello scorso maggio.

Il Barcellona fa segnare un nuovo record di incassi da stadio . Nonostante la sconfitta per 2-1 contro il Real Madrid, il Clasico disputato domenica 25 ottobre allo Spotify Camp Nou ha permesso alla società catalana di registrare un risultato senza precedenti al botteghino, con 19,1 milioni di euro di ricavi dalla vendita dei biglietti .

Barcellona, incassi record grazie ai prezzi dei biglietti e ai posti VIP

A determinare il nuovo primato è stata soprattutto la politica dei prezzi adottata dal Barcellona, insieme all’ampliamento dell’offerta di posti VIP all’interno dell’impianto, ancora interessato dai lavori di ristrutturazione. In particolare, il club ha fatto ricorso a un sistema di prezzi dinamici, che consente di modificare il costo dei biglietti in funzione della domanda e delle caratteristiche delle singole partite, con l’obiettivo di massimizzare i ricavi derivanti dai posti disponibili.

Un ruolo importante è stato giocato dall’ampliamento delle aree premium, con l’aggiunta di una quarta fila di posti VIP lungo tutto il secondo anello dello Spotify Camp Nou. Il risultato assume ancora maggiore rilevanza considerando che lo stadio non è ancora tornato alla sua capienza definitiva. Una volta completati i lavori, l’impianto potrà ospitare 104.600 spettatori, con circa 9.500 posti VIP, rispetto ai circa 5.000 attualmente disponibili.

I margini di crescita dei ricavi da stadio, dunque, rimangono significativi. Il Barcellona potrà contare su una disponibilità di posti superiore e su un’offerta hospitality destinata a rappresentare una componente sempre più importante del proprio modello di business. Da sottolineare anche il peso degli abbonati e dei soci, che hanno rappresentato complessivamente l’86% della capienza ordinaria disponibile per il Clasico. In particolare, circa 10mila biglietti sono stati acquistati dai soci nella fase di prevendita.

Barcellona, il confronto con il record italiano dell’Inter

Per comprendere la portata del risultato raggiunto dal Barcellona, è interessante confrontare il dato con il record assoluto di incasso per una partita di calcio disputata in Italia, stabilito dall’Inter proprio contro i blaugrana. Il primato italiano risale al 6 maggio 2025, in occasione della semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona, terminata 4-3 dopo i tempi supplementari e valsa ai nerazzurri la qualificazione alla finale della competizione.

In quell’occasione, lo stadio Giuseppe Meazza di Milano aveva fatto registrare un incasso complessivo di 14,7 milioni di euro, con 75.504 spettatori presenti sugli spalti. Il nuovo record del Barcellona supera dunque quello italiano di circa 4,4 milioni di euro, pari a quasi il 30% in più, pur essendo stato ottenuto con oltre 15mila spettatori in meno. Una differenza che evidenzia il peso crescente delle politiche di prezzo e delle aree hospitality nella capacità dei grandi club europei di generare ricavi attraverso i propri impianti.

Per quanto riguarda invece la sola Serie A, il miglior incasso registrato in Italia rimane quello del derby Milan-Inter dell’8 marzo 2026, che ha generato circa 8,7 milioni di euro secondo le stime di Calcio e Finanza. Una cifra che rappresenta meno della metà dei ricavi ottenuti dal Barcellona nell’ultimo Clasico.