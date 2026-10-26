Insulti agli arbitri e tensioni negli spogliatoi: due turni di squalifica ad Allegri

Due giornate di squalifica e un’ammenda di 10mila euro per Massimiliano Allegri. È questa la decisione del Giudice Sportivo della Serie A nei confronti dell’allenatore del Napoli, sanzionato per il comportamento tenuto durante e dopo la sfida contro la Roma, terminata con il risultato di 3-3. Il tecnico azzurro è stato punito per gli insulti rivolti agli ufficiali di gara nei minuti finali dell’incontro e per quanto accaduto successivamente negli spogliatoi, dove ha rivolto ulteriori espressioni irrispettose agli arbitri, assumendo inoltre un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente della formazione giallorossa.

In particolare, nel comunicato ufficiale il Giudice Sportivo ha motivato così la sanzione nei confronti di Allegri: «Per avere, al 45° del secondo tempo, rivolto un’espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara, per avere, inoltre, negli spogliatoi, rivolto ai medesimi un’espressione gravemente irrispettosa e assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale e dal Direttore di gara e l’ultima dai collaboratori della Procura federale». Tre, dunque, i comportamenti contestati all’allenatore del Napoli: l’espressione ingiuriosa pronunciata nei confronti degli ufficiali di gara al 90° minuto, le ulteriori parole gravemente irrispettose rivolte agli stessi negli spogliatoi e l’atteggiamento aggressivo tenuto nei confronti di un dirigente della Roma. Gli episodi sono stati rilevati dal quarto ufficiale e dall’arbitro della partita, mentre il comportamento nei confronti del dirigente avversario è stato segnalato dai collaboratori della Procura federale. La decisione costringerà Allegri a saltare i prossimi due impegni di campionato del Napoli, a partire dalla trasferta contro il Monza, in programma mercoledì 28 ottobre alle ore 20.45. Il tecnico non potrà inoltre essere in panchina per la successiva sfida contro la Juventus, in programma domenica 1° novembre alle ore 20.45.