Il Clásico dei bilanci: 2,3 miliardi di ricavi, ma il Real è in utile e il Barça in rosso

Da una parte il Real Madrid di Florentino Pérez , che ha chiuso l’esercizio con un utile netto di 26,3 milioni di euro, consolidando una lunga serie di bilanci in positivo. Dall’altra il Barcellona guidato da Joan Laporta , che nonostante il fatturato record ha registrato una perdita di 18 milioni di euro. E i conti in rosso non sono una novità per i blaugrana in questi anni, un club costretto spesso a rincorrere sul mercato per riuscire a rispettare anche il Fair Play Finanziario imposto internamente dalla Liga.

Il Clásico tra Real Madrid e Barcellona non si gioca soltanto sul campo, ma anche sul terreno economico e finanziario. Le due grandi rivali del calcio spagnolo si presentano alla sfida con ricavi complessivi vicini ai 2,3 miliardi di euro , ma con situazioni di bilancio profondamente differenti, soprattutto per quanto riguarda il risultato netto, l’indebitamento e la solidità patrimoniale. Dati che emergono dall’analisi dei bilanci chiusi al 30 giugno 2026, che fotografano due società capaci di generare oltre un miliardo di euro di ricavi ciascuna, ma caratterizzate da modelli economici e condizioni finanziarie differenti.

Real Madrid-Barcellona, il confronto sui ricavi

Partendo dal fatturato, il Real Madrid si conferma davanti ai rivali catalani. Nella stagione 2025/26, il club della capitale spagnola ha registrato ricavi operativi per 1.221,3 milioni di euro, al netto dei risultati derivanti dalla cessione dei calciatori. Si tratta di una crescita del 3,1% rispetto agli 1.184,7 milioni della stagione precedente.

Il Barcellona, dal canto suo, ha superato per la prima volta la soglia del miliardo di euro di ricavi ordinari, raggiungendo 1.060 milioni di euro, contro i 994 milioni registrati nel 2024/25. L’incremento è stato dunque del 6,6%, superiore in termini percentuali a quello dei Blancos. La differenza di fatturato tra le due società ammonta così a circa 161 milioni di euro a favore del Real Madrid.

Nel dettaglio, il club madrileno ha beneficiato soprattutto della crescita delle attività commerciali e dei ricavi dello stadio Santiago Bernabéu, che rappresenta ormai uno dei principali motori economici della società. La distribuzione del fatturato del Real Madrid vede:

539 milioni di euro provenienti dalle attività di marketing e commerciali;

provenienti dalle attività di marketing e commerciali; 363 milioni di euro derivanti dallo stadio;

derivanti dallo stadio; 319 milioni di euro legati ai diritti televisivi e alle competizioni internazionali.

Anche il Barcellona ha registrato una crescita significativa delle attività commerciali, sostenuta soprattutto dalle sponsorizzazioni, che hanno generato 265 milioni di euro, e da Barça Licensing & Merchandising, arrivata a quota 208 milioni. Il ritorno parziale allo Spotify Camp Nou ha inoltre contribuito alla ripresa dei ricavi da stadio, biglietteria e attività collegate, saliti a circa 250 milioni di euro. I ricavi audiovisivi, invece, si sono attestati a 246 milioni.

Real Madrid-Barcellona, il confronto sui costi

La differenza tra i due club riguarda anche la capacità di sostenere le rispettive strutture di costo. Il Real Madrid ha registrato un EBITDA di 287,4 milioni di euro, in aumento rispetto ai 242,9 milioni dell’esercizio precedente. Al netto dei risultati derivanti dalle cessioni di immobilizzazioni, l’EBITDA si è attestato a 243 milioni di euro, contro i 208,3 milioni del 2024/25.

Il costo complessivo delle rose sportive, considerando stipendi e ammortamenti, ha raggiunto 618 milioni di euro. Il club ha inoltre mantenuto l’incidenza del costo del personale sui ricavi al 46%, a dimostrazione della capacità di sostenere una rosa altamente competitiva attraverso il proprio fatturato.

Per quanto riguarda il Barcellona, il club ha comunicato un EBITDA positivo per 140 milioni di euro, mentre il rapporto tra i costi sportivi e i ricavi operativi si è attestato al 53%. Il dato è particolarmente significativo se confrontato con il 98% registrato nella stagione 2020/21, quando la società catalana attraversava una fase di profonda difficoltà finanziaria. Le percentuali pubblicate dai due club non rappresentano tuttavia indicatori perfettamente omogenei: per il Real Madrid il 46% riguarda il costo del personale, mentre il Barcellona utilizza un indicatore dei costi sportivi.

Real Madrid-Barcellona, il confronto tra utili e perdite

Sul fronte del risultato netto emerge una delle differenze principali tra le due società. Il Real Madrid ha chiuso il bilancio 2025/26 con un utile di 26,3 milioni di euro, in crescita rispetto ai 24,3 milioni della stagione precedente. Un risultato che permette alla società di proseguire la propria serie di esercizi consecutivi chiusi in positivo, iniziata nel 2000.

Situazione differente per il Barcellona, che ha registrato una perdita netta di 18 milioni di euro, rispetto al rosso di circa 17 milioni del 2024/25. La società blaugrana ha comunque sottolineato il miglioramento della gestione ricorrente, che ha prodotto un risultato positivo per circa 200mila euro. A incidere sul dato finale sono state soprattutto alcune componenti straordinarie, tra cui svalutazioni e accantonamenti legati a Barça Produccions.

La differenza tra i risultati netti delle due società raggiunge così 44,3 milioni di euro a favore del Real Madrid.

Real Madrid-Barcellona, il confronto sui debiti

Ancora più marcata è la distanza tra i due club sul fronte dell’indebitamento e della situazione patrimoniale. Il Real Madrid ha chiuso il 30 giugno 2026 con un indebitamento finanziario netto di appena 8,7 milioni di euro, rispetto agli 11,7 milioni dell’esercizio precedente. Il dato comunicato dalla società esclude tuttavia il finanziamento legato alla ristrutturazione del Santiago Bernabéu.

Per quest’ultimo progetto, infatti, il club ha registrato investimenti complessivi per 1.407,7 milioni di euro, con finanziamenti utilizzati per 1.108,4 milioni. Un elemento da considerare per avere una rappresentazione completa degli impegni finanziari della società.

Il Barcellona presenta una situazione differente, con un indebitamento netto di 607 milioni di euro, in crescita rispetto ai 469 milioni del giugno 2025. Un incremento del 29%, legato anche alla riduzione della liquidità e all’impatto finanziario degli investimenti nel progetto Espai Barça. Anche in questo caso è necessario distinguere tra l’indebitamento netto ordinario e il più ampio sistema di finanziamenti legato alla riqualificazione dello Spotify Camp Nou e delle altre infrastrutture del club.

La situazione patrimoniale mostra una distanza significativa. Il Real Madrid dispone di un patrimonio netto positivo per 624,4 milioni di euro, in crescita rispetto ai 598,3 milioni della stagione precedente. Quello del Barcellona resta invece negativo per 168 milioni di euro, contro un valore negativo di 153 milioni al 30 giugno 2025. Una differenza patrimoniale complessiva superiore a 792 milioni di euro.