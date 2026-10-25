Il fenomeno è esploso in pochissimi anni. Le scommesse sportive sono state legalizzate nel 2018, durante la presidenza Temer; i giochi online sono entrati nella legislazione nel 2023 e, dopo anni di sostanziale Far West, dal gennaio 2025 potevano operare soltanto società autorizzate dal governo. Nel frattempo, il Brasile è diventato uno dei grandi mercati mondiali del settore. Già nei primi otto mesi del 2024 il Banco Central stimava flussi verso le piattaforme per 20,8 miliardi di reais al mese, provenienti da circa 24 milioni di persone: una cifra lorda, perché circa l’85% ritornava agli scommettitori sotto forma di vincite.

In Brasile la politica è sempre salita sugli spalti. E nel ballottaggio presidenziale di domenica 25 ottobre, che si annuncia sul filo di pochi voti, proprio la torcida potrebbe diventare decisiva nella partita tra Lula e Flávio Bolsonaro . Il 25 settembre, appena nove giorni prima del primo turno, Lula, presidente uscente e candidato alla rielezione, ha firmato la Medida Provisória 1.394, mettendo al bando in tutto il Paese le scommesse sportive a quota fissa e i casinò online, le ormai onnipresenti bets: stop alle giocate, ai siti e anche alla pubblicità e alle sponsorizzazioni.

Articolo a cura di Diego Corrado, esperto di economia e politica brasiliana, autore di “Brasile senza maschere” (Egea, 2013), di “Maledetta Seleção” (Class Editori, 2014) e de “Il Brasile nel nuovo (dis)ordine globale”, in uscita per Egea a inizio 2027.

Ma il problema sociale era diventato altrettanto gigantesco. Cinque milioni di beneficiari del Bolsa Família, il sussidio statale a favore dei più poveri, avevano trasferito in un solo mese circa 3 miliardi di reais alle piattaforme; il DataSenado rilevava debiti scaduti da oltre 90 giorni nel 58% di chi aveva scommesso online. E tra i giocatori classificati a rischio o problematici, oltre la metà aveva un reddito non superiore a un salario minimo. Insomma, il “casinò in tasca”, come sono definite le app di scommesse, aveva attecchito soprattutto là dove perdere cento reais pesa molto più che altrove. Diego Corrado

Solo che le bets, nel frattempo, avevano comprato un altro posto nel cuore popolare del Brasile: il calcio. Prima del divieto, 14 delle 20 squadre della Série A avevano una casa di scommesse come main sponsor. Circa 910 milioni di reais all’anno complessivi (161 milioni di euro al cambio attuale, ndr). La Betano sul Flamengo valeva circa 220 milioni, Esportes da Sorte versava 150 milioni al Corinthians, Sportingbet 100 milioni al Palmeiras; seguivano Superbet sul São Paulo, H2Bet sull’Atlético Mineiro, VBet sul Botafogo, Betnacional sul Cruzeiro. In pochi anni le bets avevano preso possesso dello spazio più prezioso della camiseta delle principali squadre.

Ed è qui che la scelta di Lula è diventata politicamente esplosiva. Il Flamengo ha protestato ufficialmente e al Maracanã sono comparsi striscioni contro Lula, Congresso e Supremo Tribunal Federal: «O futebol brasileiro não pode ser vítima desse gol contra», il calcio brasiliano non può essere vittima di questo autogol. Il 19 ottobre, a meno di una settimana dal ballottaggio, il ministro Guilherme Boulos ha dovuto ricevere rappresentanti di una trentina di torcidas organizadas e aprire un tavolo per cercare nuove forme di finanziamento per i club.

Il paradosso è particolarmente evidente a São Paulo. I Gaviões da Fiel, anima organizzata del Corinthians e radicati nel Brasile urbano e popolare, appartengono a una tradizione tutt’altro che bolsonarista. L’11 febbraio 1979, in piena dittatura, proprio la torcida corinthiana espose al Morumbi il celebre striscione “Anistia ampla, geral e irrestrita”, invocando l’amnistia per i perseguitati politici. Pochi anni più tardi lo stesso Corinthians di Sócrates, Casagrande e Wladimir sarebbe diventato il simbolo della Democracia Corinthiana e delle Diretas Já, le manifestazioni a favore del ritorno alla democrazia.