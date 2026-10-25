Ma dove vedere Udinese-Milan in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) .

Il Milan arriva alla sfida contro l’Udinese dopo la vittoria per 3-2 contro l’Atalanta e vuole continuare a fare punti per restare nelle prime posizioni della classifica. I rossoneri sono quarti con 15 punti, mentre i friulani attraversano un momento difficile, con cinque sconfitte consecutive e il sedicesimo posto a quota 4 punti. Per la squadra di Kosta Runjaic c’è però una buona notizia: Nicolò Zaniolo torna a disposizione per la partita, anche se resta da capire se partirà titolare o dalla panchina.

L’ottava giornata della Serie A 2026/27 prosegue domenica 25 ottobre con la sfida tra Udinese e Milan , in programma al Bluenergy Stadium a Udine . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45 .

Dove vedere Udinese Milan in tv

Udinese-Milan sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 20.45. La sfida dell’ottava giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Udinese Milan in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Udinese-Milan sarà visibile in streaming su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Udinese Milan in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Udinese Milan in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Udinese-Milan è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Udinese Milan, quando si gioca

L’appuntamento con Udinese-Milan è fissato per domenica 25 ottobre 2026 alle ore 20.45 al Bluenergy Stadium a Udine. La sfida è valida per l’ottava giornata della Serie A 2026/27.

L’Udinese vuole sfruttare il sostegno del proprio pubblico per allontanarsi dalla zona retrocessione e tornare a vincere, mentre il Milan punta a conquistare 3 punti importanti fuori casa.