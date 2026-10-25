Ma dove vedere Inter-Fiorentina in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) .

L’Inter arriva alla sfida contro la Fiorentina in un buon momento, dopo la vittoria per 3-1 in trasferta contro il Bologna e il successo per 1-0 in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. I nerazzurri sono primi in classifica con 19 punti e vogliono continuare a vincere per mantenere la vetta, dovranno però affrontare la sfida senza il capitano Lautaro Martinez. La Fiorentina invece, attraversa un periodo difficile ed è terzultima con 4 punti, dopo la sconfitta per 3-1 contro il Como.

L’ottava giornata della Serie A 2026/27 prosegue domenica 25 ottobre con la sfida tra Inter e Fiorentina , in programma a San Siro a Milano . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 12.30 .

Dove vedere Inter Fiorentina in tv

Inter-Fiorentina sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 12.30. La sfida dell’ottava giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Inter Fiorentina in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Inter-Fiorentina sarà visibile in streaming su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Inter Fiorentina in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Inter Fiorentina in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Inter-Fiorentina è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Inter Fiorentina, quando si gioca

L’appuntamento con Inter-Fiorentina è fissato per domenica 25 ottobre 2026 alle ore 12.30 a San Siro a Milano. La sfida è valida per l’ottava giornata della Serie A 2026/27.

L’Inter vuole sfruttare il sostegno del proprio pubblico per rimanere prima in classifica, mentre la Fiorentina vuole allontanarsi dalla zona retrocessione e conquistare 3 punti importanti fuori casa.