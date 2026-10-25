Ma dove vedere Genoa-Venezia in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) .

Il Genoa arriva alla sfida contro il Venezia dopo la sconfitta per 2-0 contro la Roma e cerca punti importanti per risalire la classifica. Il Venezia, invece, arriva dalla vittoria per 1-0 contro il Napoli e necessita di dare continuità al risultato per allontanarsi dall’ultimo posto in classifica dove si trova attualmente a quota 3 punti.

L’ottava giornata della Serie A 2026/27 prosegue domenica 25 ottobre con la sfida tra Genoa e Venezia , in programma allo Stadio Comuna Luigi Ferraris a Genova . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15.00 .

Dove vedere Genoa Venezia in tv

Genoa-Venezia sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 15.00. La sfida dell’ottava giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Genoa Venezia in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Genoa-Venezia sarà visibile in streaming su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Genoa Venezia in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Genoa Venezia in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Genoa-Venezia è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Genoa Venezia, quando si gioca

L’appuntamento con Genoa-Venezia è fissato per domenica 25 ottobre 2026 alle ore 15.00 allo Stadio Comunale Luigi Ferraris a Genova. La sfida è valida per l’ottava giornata della Serie A 2026/27.

Entrambe le squadre scenderanno in campo domenica con l’obbiettivo di conquistare punti importanti e allontanarsi dalle ultime posizioni in classifica.