Ma dove vedere Atalanta-Frosinone in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) .

L’Atalanta arriva alla sfida contro il Frosinone dopo la sconfitta per 3-2 contro il Milan e cerca una vittoria per rilanciarsi in campionato. Il Frosinone, invece, è sesto in classifica con 13 punti e arriva dalla vittoria per 4-2 contro il Sassuolo, dimostrandosi una delle grandi sorprese di questa stagione.

L’ottava giornata della Serie A 2026/27 prosegue domenica 25 ottobre con la sfida tra Atalanta e Frosinone , in programma a New Balance Arena a Bergamo . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15.00 .

Dove vedere Atalanta Frosinone in tv

Atalanta-Frosinone sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 15.00. La sfida dell’ottava giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Atalanta Frosinone in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Atalanta-Frosinone sarà visibile in streaming su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Atalanta Frosinone in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Atalanta Frosinone in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Atalanta-Frosinone è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Atalanta Frosinone, quando si gioca

L’appuntamento con Atalanta-Frosinone è fissato per domenica 25 ottobre 2026 alle ore 15.00 alla New Balance Arena a Bergamo. La sfida è valida per l’ottava giornata della Serie A 2026/27.

L’Atalanta vuole sfruttare il sostegno del proprio pubblico per guadagnare posizioni in classifica, mentre il Frosinone cera di conquistare 3 punti importanti fuori casa per restare nella parte alta della classifica dopo un inizio di stagione sorprendente.