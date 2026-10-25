La Liga torna protagonista in chiaro in Italia con una delle partite più attese dell’intera stagione. Oggi, domenica 25 ottobre 2026, è il giorno del Clasico tra Barcellona e Real Madrid, in programma alle ore 21.00 e visibile gratuitamente anche per gli spettatori italiani. La sfida sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre), oltre che in streaming su Mediaset Infinity, grazie all’accordo di sublicenza tra DAZN e Mediaset, rinnovato anche per la stagione 2026/27.

Si tratta del secondo dei sei big match della Liga che saranno trasmessi in co-esclusiva e gratuitamente sulle reti del Biscione. DAZN resta infatti titolare dei diritti per la trasmissione dell’intero campionato spagnolo in Italia, mentre attraverso l’accordo con Mediaset – anticipato da Calcio e Finanza nelle scorse settimane – una selezione delle sfide più importanti è accessibile anche senza abbonamento.