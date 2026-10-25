La Liga torna protagonista in chiaro in Italia con una delle partite più attese dell’intera stagione. Oggi, domenica 25 ottobre 2026, è il giorno del Clasico tra Barcellona e Real Madrid, in programma alle ore 21.00 e visibile gratuitamente anche per gli spettatori italiani. La sfida sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre), oltre che in streaming su Mediaset Infinity, grazie all’accordo di sublicenza tra DAZN e Mediaset, rinnovato anche per la stagione 2026/27.
Si tratta del secondo dei sei big match della Liga che saranno trasmessi in co-esclusiva e gratuitamente sulle reti del Biscione. DAZN resta infatti titolare dei diritti per la trasmissione dell’intero campionato spagnolo in Italia, mentre attraverso l’accordo con Mediaset – anticipato da Calcio e Finanza nelle scorse settimane – una selezione delle sfide più importanti è accessibile anche senza abbonamento.
Barcellona-Real Madrid in chiaro: il Clasico in diretta su Italia 1
Dopo il derby tra Atletico Madrid e Real Madrid dello scorso 20 settembre, il secondo appuntamento della programmazione gratuita propone una delle rivalità più celebri del calcio mondiale.
Barcellona-Real Madrid mette di fronte due delle principali protagoniste del campionato spagnolo, con alcuni dei calciatori più conosciuti a livello internazionale, da Lamine Yamal sul fronte blaugrana a Kylian Mbappé e Jude Bellingham tra le fila dei Blancos.
Per gli appassionati italiani, dunque, non sarà necessario sottoscrivere un abbonamento per assistere alla partita: basterà sintonizzarsi su Italia 1 alle ore 21.00, oppure collegarsi a Mediaset Infinity per seguire gratuitamente la diretta streaming.
Liga in chiaro, tutte le partite su Mediaset
Come detto, la collaborazione tra DAZN e Mediaset prevede la trasmissione gratuita di sei incontri della Liga 2026/27, selezionati tra i confronti più importanti del campionato.
Questo il calendario delle sfide previste dall’accordo, ancora da trasmettere, dopo il derby di Madrid di settembre:
- 25 ottobre 2026, ore 21.00 – Barcellona-Real Madrid (Italia 1);
- 7-8 novembre 2026 – Atletico Madrid-Barcellona;
- 6-7 febbraio 2027 – Barcellona-Atletico Madrid;
- 3-4 aprile 2027 – Real Madrid-Atletico Madrid;
- 8-9 maggio 2027 – Real Madrid-Barcellona.
Dopo la positiva esperienza della stagione 2025/26, prosegue così la collaborazione tra le due emittenti, che porta nuovamente una parte del grande calcio internazionale sulla televisione gratuita.
La programmazione è costruita attorno alle tre squadre spagnole di maggiore richiamo – Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid – e comprende entrambi i Clasicos e tutti i principali confronti tra le tre big. Il prossimo appuntamento sarà il match tra Atletico Madrid e Barcellona, previsto per il fine settimana del 7-8 novembre.