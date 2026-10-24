L’incontro è il primo della stagione 2026/27 che DAZN ha scelto di trasmettere gratuitamente, sfruttando la possibilità prevista dall’accordo sui diritti audiovisivi della Serie A di rendere disponibili in chiaro fino a un massimo di cinque partite sulle 380 complessive del campionato. L’iniziativa arriva a due anni dalla prima partita del massimo campionato italiano proposta gratuitamente dalla piattaforma: Milan-Napoli del 29 ottobre 2024, che aveva raccolto circa 1,9 milioni di spettatori .

È il giorno di Napoli-Roma , uno dei big match più attesi dell’ottava giornata della Serie A 2026/27 . La sfida, in programma oggi, sabato 24 ottobre alle ore 18.00 , allo stadio Diego Armando Maradona, avrà una particolarità anche sul fronte televisivo: sarà infatti possibile vedere Napoli Roma gratis su DAZN , senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma.

Per questo motivo, il consiglio della piattaforma è di registrarsi in anticipo e collegarsi alla diretta con un certo margine rispetto al calcio d’inizio delle ore 18.00 , evitando di aspettare gli ultimi minuti prima della partita. Il limite riguarda esclusivamente gli utenti che accedono attraverso la modalità gratuita. Per chi possiede già un abbonamento DAZN non cambia nulla: gli abbonati potranno seguire regolarmente Napoli-Roma, senza essere soggetti al tetto previsto per gli accessi gratuiti.

C’è però un elemento fondamentale da considerare per chi intende seguire la partita gratuitamente: DAZN ha previsto un limite massimo di circa due milioni di utenti non abbonati collegati alla diretta . Questo significa che la possibilità di vedere Napoli-Roma senza pagare non sarà necessariamente garantita a tutti coloro che proveranno ad accedere alla piattaforma. Una volta raggiunto il tetto previsto per la visione gratuita, potrebbero non essere consentiti ulteriori accessi in questa modalità.

Questa volta la scelta è ricaduta sulla sfida tra il Napoli di Massimiliano Allegri e la Roma di Gian Piero Gasperini, entrambe reduci da una vittoria in Champions League. Gli azzurri hanno superato il Bodø/Glimt per 4-3, mentre i giallorossi hanno battuto lo Slovan Bratislava per 4-0.

Napoli Roma gratis, come vedere la partita senza abbonamento

Per vedere Napoli-Roma gratuitamente non sarà necessario attivare un piano a pagamento. Basterà creare un account gratuito sulla piattaforma DAZN e accedere alla sezione dedicata agli eventi disponibili senza abbonamento.

Nel dettaglio, per seguire la partita da computer, smartphone o tablet sarà necessario:

Collegarsi al sito ufficiale DAZN ; Scorrere la homepage fino alla sezione FreeZone Days; Selezionare l’opzione Registrati Gratis; Inserire il proprio indirizzo mail e completare la registrazione; Accedere alla diretta di Napoli-Roma attraverso il proprio account gratuito.

Una volta completata la procedura, sarà possibile seguire la partita senza costi aggiuntivi, compresi i contenuti di approfondimento del prepartita e del postpartita. La visione gratuita sarà disponibile anche attraverso le Smart TV. In questo caso, sarà sufficiente aprire l’applicazione DAZN sul televisore, accedere alla sezione FreeZone Days e inquadrare con il proprio smartphone il QR Code mostrato sullo schermo, completando così la registrazione dell’account.

Napoli-Roma in chiaro, dove vedere la partita oggi

Napoli-Roma sarà trasmessa oggi, sabato 24 ottobre, alle ore 18.00, in diretta streaming su DAZN. La visione gratuita sarà disponibile attraverso la piattaforma, previa registrazione, e non comporterà l’obbligo di sottoscrivere un abbonamento.

La trasmissione gratuita rappresenta un’occasione per la Lega Serie A e per DAZN di ampliare il pubblico del campionato, cercando di coinvolgere anche gli spettatori che normalmente non utilizzano servizi televisivi a pagamento. La collocazione della partita alle ore 18.00 del sabato rappresenta tuttavia una variabile interessante in termini di ascolti. Nella scorsa stagione, infatti, entrambi i confronti tra Napoli e Roma erano stati disputati di domenica alle 20.45.

Anche per questo sarà interessante verificare quale pubblico riuscirà a raggiungere la sfida del Maradona, considerando che il precedente di Milan-Napoli del 2024 aveva registrato circa 1,9 milioni di spettatori.