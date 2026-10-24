Nei giorni scorsi Calcio e Finanza ha avuto il piacere e l’onore di intervistare il presidente de LaLiga Javier Tebas sul palco di Sportel Monaco, il principale evento mondiale dedicato al mercato dei diritti media sportivi, alla tecnologia e all’innovazione nello sport che si è tenuto dal 19 al 21 ottobre al Grimaldi Forum di Montecarlo. Una kermesse talmente importante che nella giornata di martedì 20 è stata anche onorata dalla visita di Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco.

Nell’ampia chiacchierata insieme a Tebas la nostra testata ha potuto approfondire numerosi temi che oggi caratterizzano il mondo del calcio e dello sport a livello globale: dalle previsioni su come si muoveranno i prezzi dei diritti televisivi alla lotta alla pirateria e alle sfide poste al settore dall’intelligenza artificiale, dalle battaglie tra FIFA, UEFA e campionati nazionali alle strategie per sviluppare il comparto ulteriormente e verso quale direzione si sta andando. Il tutto senza risparmiare stoccate, per non dire veri e propri attacchi, alla Premier League e al Manchester City, in particolare alla luce della situazione economica del campionato inglese e dei recenti scandali.

Nell’intervista sono riportante infine anche le domande poste dal pubblico durante la sessione Q&A che ha concluso l’incontro tra Calcio e Finanza e Javier Tebas al Grimaldi Forum.