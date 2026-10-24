Ma dove vedere Como-Sassuolo in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) .

Il Como arriva alla sfida contro il Sassuolo con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo e continuare il proprio percorso positivo in campionato dopo la vittoria contro la Fiorentina in Serie A e contro il Manchester United in champions League. Il Sassuolo cerca invece una buona prestazione in trasferta per provare a mettere in difficoltà gli avversari e portare a casa un risultato utile.

L’ottava giornata della Serie A 2026/27 prosegue sabato 14 ottobre con la sfida tra Como e Sassuolo , in programma allo S tadio Pier Luigi Penzo a Venezia . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15.00 .

Dove vedere Como Sassuolo in tv

Como-Sassuolo sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 15.00. La sfida dell’ottava giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Como Sassuolo in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Como-Sassuolo sarà visibile in streaming su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Como Sassuolo in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Como Sassuolo in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Como-Sassuolo è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Como Sassuolo, quando si gioca

L’appuntamento con Como-Sassuolo è fissato per sabato 24 ottobre 2026 alle ore 15.00 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia a Como. La sfida è valida per l’ottava giornata della Serie A 2026/27.

Il Como vuole sfruttare il sostegno del proprio pubblico per entrare nelle prime quattro posizioni in classifica, mentre il Sassuolo punta a conquistare 3 punti importanti fuori casa.