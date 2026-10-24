Ma dove vedere Cagliari-Bologna in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) .

Il Cagliari, protagonista di un ottimo inizio di stagione e settimo con 13 punti, cerca un altro risultato positivo per restare nella parte alta della classifica. Il Bologna non ha iniziato la stagione nel modo migliore e cerca un risultato positivo in trasferta per allontanarsi dalla zona retrocessione.

L’ottava giornata della Serie A 2026/27 prosegue sabato 24 ottobre con la sfida tra Cagliari e Bologna , in programma all’ Unipol Domus a Cagliari . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15.00 .

Dove vedere Cagliari Bologna in tv

Cagliari-Bologna sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 15.00. La sfida dell’ottava giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Cagliari Bologna in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Cagliari-Bologna sarà visibile in streaming su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Cagliari Bologna in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Cagliari Bologna in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Cagliari-Bologna è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Cagliari Bologna, quando si gioca

L’appuntamento con Cagliari-Bologna è fissato per sabato 24 ottobre 2026 alle ore 15.00 all’Union Domus a Cagliari. La sfida è valida per l’ottava giornata della Serie A 2026/27.

Il Cagliari vuole sfruttare il sostegno del proprio pubblico per continuare l’inizio di stagione positivo, mentre il Bologna punta a conquistare 3 punti importanti fuori casa.