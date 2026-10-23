Il ManUTD chiama a raccolta i tifosi: sondaggio sul design del nuovo Old Trafford

Come si legge in una nota ufficiale, la società ha deciso di coinvolgere direttamente i tifosi in una fase cruciale del progetto, quando devono ancora essere definite le caratteristiche definitive della nuova struttura. L’obiettivo è realizzare un impianto all’avanguardia senza perdere il legame con la storia e le tradizioni dell’Old Trafford.

Il Manchester United chiama a raccolta i propri tifosi per contribuire alla progettazione del nuovo Old Trafford . Il club inglese ha avviato una nuova consultazione tra i sostenitori per raccogliere opinioni e suggerimenti sul design dell’impianto destinato a sostituire lo storico stadio dei Red Devils, nell’ambito di un progetto che prevede la costruzione di un’arena da 100mila posti , con un investimento stimato in oltre 2 miliardi di sterline.

Il sondaggio coinvolgerà abbonati, membri del club e sostenitori che hanno acquistato pacchetti hospitality negli ultimi tre anni. La consultazione rimarrà aperta fino al 6 novembre 2026 e sarà accompagnata da ulteriori momenti di confronto con i tifosi. Tra gli aspetti sui quali il club vuole raccogliere indicazioni figurano l’atmosfera sugli spalti, l’accessibilità dell’impianto, la possibilità di mantenere prezzi sostenibili per i biglietti e la valorizzazione degli elementi più rappresentativi della tradizione dello United.

Particolare attenzione sarà dedicata proprio all’esperienza dei tifosi, con l’intenzione di preservare l’identità dell’Old Trafford anche all’interno di una struttura completamente nuova. I risultati della consultazione contribuiranno a orientare le scelte progettuali, che non sono ancora definitive.

Il nuovo Old Trafford e il progetto da 2 miliardi di sterline

Il Manchester United aveva presentato nel marzo 2025 le prime immagini concettuali del nuovo impianto, sviluppate con il coinvolgimento dello studio di architettura Foster + Partners, lo stesso che con Manica sta lavorando alla realizzazione del nuovo San Siro di Inter e Milan. Il progetto prevede uno stadio da 100mila spettatori, destinato a diventare uno dei più capienti d’Europa.

Le prime rappresentazioni avevano attirato l’attenzione soprattutto per la particolare copertura, caratterizzata da una struttura esterna che alcuni osservatori avevano paragonato a un tendone da circo. Il club ha però chiarito che quelle immagini rappresentavano soltanto una proposta preliminare e che il design definitivo deve ancora essere stabilito. La nuova arena dovrebbe sorgere a circa 350 metri dall’attuale Old Trafford, su terreni acquisiti dal Manchester United, e costituire il fulcro del più ampio programma di riqualificazione dell’area di Trafford Wharfside.

Il piano urbanistico interessa circa 370 acri e punta a trasformare l’area circostante attraverso nuovi spazi residenziali, attività commerciali, infrastrutture e servizi. Secondo le stime presentate dai promotori, l’intervento complessivo potrebbe favorire la realizzazione di 15mila abitazioni e la creazione di 48mila posti di lavoro, generando un impatto economico superiore a 7 miliardi di sterline all’anno per l’economia britannica.