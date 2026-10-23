Conte frena sul ritorno in panchina: «Nessuna trattativa avanzata»

Da diversi giorni, dopo una sua intervista ai media inglesi, un possibile ritorno in panchina di Antonio Conte è al centro dei discorsi di addetti ai lavori e tifosi. Negli ultimi giorni, e specialmente dopo il 4-1 subito a Como, il tecnico leccese è stato accostato al Manchester United per sostituire Michael Carrick . Ma il nome di Conte è circolato anche per un eventuale ritorno in Italia interessando Juventus e Milan .

«Alle luce delle indiscrezioni pubblicate negli ultimi giorni da diversi organi di informazione, in Italia e all’estero, ritengo opportuno intervenire per fare chiarezza – continua nel suo post Conte –. Il mio nome è stato accostato a numerosi club ma al momento non vi è alcuna trattativa in fase avanzata. Il tempo necessario per valutare come e quando tornare ad allenare, sarà una scelta ponderata che farò quando riterrò che vi siano le condizioni giuste».

«Ho letto di presunte richieste economiche e di pieni poteri che avrei già avanzato alle società citate, così come di riserve legate a quello che viene definito il mio “carattere forte”. Si tratta di ricostruzioni prive di fondamento perché, allo stato attuale, non esistano elementi concreti su cui basare simili valutazioni – conclude il tecnico –. Qualora si presentasse un’opportunità concreta, sarà il momento di confrontarsi con il club interessato e valutare insieme le condizioni di un eventuale accordo, nel rispetto delle reciproche esigenze e delle caratteristiche che contraddistinguono il mio lavoro di allenatore. Fino ad allora, ogni ipotesi sulle mie richieste e sul mio futuro professionale resta una supposizione e non può essere considerata come un fatto».