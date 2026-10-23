Conte frena sul ritorno in panchina: «Nessuna trattativa avanzata»

Da diversi giorni, dopo una sua intervista ai media inglesi, un possibile ritorno in panchina di Antonio Conte è al centro dei discorsi di addetti ai lavori e tifosi. Negli ultimi giorni, e specialmente dopo il 4-1 subito a Como, il tecnico leccese è stato accostato al Manchester United per sostituire Michael Carrick. Ma il nome di Conte è circolato anche per un eventuale ritorno in Italia interessando Juventus e Milan.
Propio a proposito di queste indiscrezioni, nella giornata odierna Conte ha pubblicato un post Instagram sul proprio profilo ufficiale per smentire seccamente un suo imminente ritorno in attività. «Nessuna trattativa avanzata», il messaggio del tecnico ex Juve, Napoli, Inter, Chelsea e della Nazionale.
«Alle luce delle indiscrezioni pubblicate negli ultimi giorni da diversi organi di informazione, in Italia e all’estero, ritengo opportuno intervenire per fare chiarezza – continua nel suo post Conte –. Il mio nome è stato accostato a numerosi club ma al momento non vi è alcuna trattativa in fase avanzata. Il tempo necessario per valutare come e quando tornare ad allenare, sarà una scelta ponderata che farò quando riterrò che vi siano le condizioni giuste».
«Ho letto di presunte richieste economiche e di pieni poteri che avrei già avanzato alle società citate, così come di riserve legate a quello che viene definito il mio “carattere forte”. Si tratta di ricostruzioni prive di fondamento perché, allo stato attuale, non esistano elementi concreti su cui basare simili valutazioni – conclude il tecnico –. Qualora si presentasse un’opportunità concreta, sarà il momento di confrontarsi con il club interessato e valutare insieme le condizioni di un eventuale accordo, nel rispetto delle reciproche esigenze e delle caratteristiche che contraddistinguono il mio lavoro di allenatore. Fino ad allora, ogni ipotesi sulle mie richieste e sul mio futuro professionale resta una supposizione e non può essere considerata come un fatto».