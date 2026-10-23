Blocco dei trasporti e proteste: ansia per la sfida di Serie A tra Napoli e Roma

La Prefettura del capoluogo campano sta monitorando attivamente la situazione fra blocco dei trasporti e manifestazioni in programma.

Di
Redazione
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Lo stadio Maradona (Foto: Claudio Villa/Getty Images)

Il blocco dei trasporti sta piano piano rientrando, ma non è ancora del tutto risolto, sta mettendo in stato di allerta le autorità che temono disordini in vista delle diverse manifestazioni programmate per questo fine settimana in vari piazze italiane. Proprio per questo le forze dell’ordine sono in allerta.

Un sommarsi di cose che potrebbe avere un effetto imprevisto anche sulla programmazione del campionato di Serie A. Infatti, come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la Prefettura di Napoli segue con la massima attenzione ogni sviluppo in visa della sfida fra gli azzurri di Massimo Allegri e la Roma, in programma sabato alle ore 18.00.

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Al momento non sembra esserci il rischio di un rinvio della partita, anche se potrebbe esserci l’apertura anticipata dei cancelli per gestire meglio l’afflusso di persone al Maradona e avere una gran parte di pubblico in movimento ben prima del consueto orario.

Grande attenzione anche a Parigi, dove è in programma domenica sera una sfida classica del calcio francese come PSG-Lione. In programma anche nella capitale francese diverse manifestazioni di proteste contro il caro carburante. Agitazioni che stanno attraversando gran parte dell’Europa.

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