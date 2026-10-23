Blocco dei trasporti e proteste: ansia per la sfida di Serie A tra Napoli e Roma

Il blocco dei trasporti sta piano piano rientrando, ma non è ancora del tutto risolto, sta mettendo in stato di allerta le autorità che temono disordini in vista delle diverse manifestazioni programmate per questo fine settimana in vari piazze italiane. Proprio per questo le forze dell’ordine sono in allerta.

Un sommarsi di cose che potrebbe avere un effetto imprevisto anche sulla programmazione del campionato di Serie A. Infatti, come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la Prefettura di Napoli segue con la massima attenzione ogni sviluppo in visa della sfida fra gli azzurri di Massimo Allegri e la Roma, in programma sabato alle ore 18.00.