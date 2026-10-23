Le sconfitte in Europa League e Conference frenano l'Italia nella corsa ai posti extra in Champions

La terza giornata delle coppe europee si è chiusa con risultati deludenti per le squadre italiane impegnate in Europa e Conference League. Dopo le vittorie in Champions League per Napoli, Inter, Roma e Como, il giovedì è stato decisamente meno positivo. In Europa League la Juventus ha pareggiato per 2-2 contro il Rennes, mentre il Milan ha perso contro il Bournemouth per 3-0 in trasferta, con espulsione di Maignan. In Conference League invece l’Atalanta è stata sconfitta per 2-0 dall’Ajax ad Amsterdam.

Con le sfide di questa settimana è così proseguita la corsa ai posti extra nella Champions League, questa volta per l’edizione 2027/28, tramite il ranking stagionale UEFA che premierà le nazioni che faranno più punti con le proprie squadre nelle tre competizioni internazionali: Champions, Europa League e Conference. Un’ipotesi da non sottovalutare, considerando che negli ultimi anni la corsa alla Champions League in Serie A è stata particolarmente serrata.