Ad annunciare la data dell’esordio è stato il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni , intervenuto durante il forum Fattore R di Confindustria Romagna. «Quando giocherà Ronaldinho? Sarà in campo nella partita del 15 novembre», ha dichiarato il primo cittadino. Un annuncio che alimenta ulteriormente l’attesa dei tifosi per il ritorno in una partita ufficiale dell’ex Pallone d’Oro, oggi 46enne. Resta comunque da attendere la conferma definitiva del club sull’effettivo impiego del calciatore.

Ronaldinho è pronto a tornare in campo con la maglia del Ravenna . Dopo mesi di attesa, il debutto del fuoriclasse brasiliano nel campionato di Serie C ha finalmente una data: domenica 15 novembre 2026 , quando i giallorossi ospiteranno il Forlì allo stadio Bruno Benelli, nel derby valido per il girone B.

Ronaldinho, quando è previsto l’esordio in Serie C con il Ravenna

Il ritorno in campo di Ronaldinho è dunque previsto per domenica 15 novembre alle ore 17.30, in occasione di Ravenna-Forlì. Una sfida particolarmente sentita dalle due tifoserie, che potrebbe trasformarsi in uno degli eventi più attesi dell’intera stagione di Serie C.

L’arrivo del brasiliano in Romagna era stato ufficializzato lo scorso 23 giugno 2026, al termine di settimane di indiscrezioni su un possibile ingaggio che aveva inizialmente suscitato incredulità tra gli appassionati. Un’operazione fortemente voluta dal presidente del Ravenna Ignazio Cipriani e dal vicepresidente Ariedo Braida, dirigente che conosce bene Ronaldinho per aver lavorato al Milan durante l’esperienza rossonera del brasiliano.

Il 20 agosto, poi, il club aveva organizzato una presentazione in grande stile a Marina di Ravenna, con una festa in riva al mare tra stand gastronomici, musica e dj set. Un evento che aveva contribuito ad alimentare l’entusiasmo attorno al ritorno in Italia dell’ex campione di Barcellona e Milan.