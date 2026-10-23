Le proteste cambiano il calendario della Ligue 1: rinviata PSG-Lione

La sfida dell’ottava giornata di Ligue 1 si giocherà quindi lunedì alle 20:30 . La partita si disputata dunque lo stesso giorno della premiazione per il Pallone d’Oro a Londra . Tra i candidati figurano anche l’attaccante del PSG Ousmane Dembelé , nonché il vincitore della scorsa edizione e Khvicha Kvaratskhelia. Entrambi i calciatori sono attualmente infortunati, quindi in ogni caso non sarebbero stati presenti alla partita al Parco dei Principi.

Le tensioni sociali in Francia portano lo spostamento della partita tra Paris Saint Germain e Olympique Lione . Come riportato da Reuters La partita di Ligue 1 in programma al Parco dei Principi , è stata spostata da domenica a lunedì. Lo ha annunciato venerdì la Ligue de Football Professionnel (LFP), dopo che la polizia ha sollevato preoccupazioni legate alla sicurezza, mentre la capitale si prepara a un altro fine settimana di proteste.

La gestione della sicurezza è complicata, anche considerando la partita di NFL tra Pittsburgh Steelers e New Orleans Saints , in programma domenica allo Stade de France . L’evento dovrebbe richiedere un importante dispiegamento di forze dell’ordine.

Le autorità francesi stanno preparando dispositivi di sicurezza imponenti in previsione delle proteste di sabato. Lo ha dichiarato il primo mistro francese Sébastien Lecornu dopo i disordini di sabato 17 ottobre. Le violenze, tra le più gravi registrate in Francia negli ultimi anni, sono arrivate dopo settimane di proteste studentesche in gran parte pacifiche e manifestazioni più ampie contro il costo della vita e il peggioramento dei servizi pubblici.

«La LFP prende atto dell’ordinanza emanata dalla Prefettura di polizia, che vieta lo svolgimento della partita PSG-Lione, prevista per l’ottava giornata della McDonald’s Ligue 1, domenica 25 ottobre alle 20:45, e ha deciso, d’accordo con Ligue 1+, di riprogrammare l’incontro per lunedì 26 ottobre alle 20:30», ha dichiarato la Ligue de Football Professionnel (LFP) in una nota.

La partita si disputerà a Saint-Denis, a circa dieci chilometri da Place de la Bastille, dove si prevede che inizieranno le proteste. Venerdì, il quarterback degli Steelers Aaron Rodgers ha dichiarato di ritenere che la NFL avrebbe annullato la sua prima partita di stagione regolare a Parigi se la situazione non fosse stata sicura.

I precedenti in Ligue 1 e la situazione in Italia

Non è la prima volta che le tensioni hanno ripercussioni sul calendario francese. Anche la partita casalinga del Tolosa contro il Troyes è stata spostata da sabato a domenica dopo la richiesta delle autorità locali. Inoltre, l’Olympique Marsiglia e il Lille sono stati costretti a chiudere temporaneamente i propri negozi in quanto sono stati vandalizzati e saccheggiati durante i disordini dello scorso fine settimana. Anche l’incontro di seconda divisione tra Montpellier e Red Star è stato reinviato a lunedì.

Anche in Italia le autorità sono in caso d’allerta e temono disordini in vista delle diverse manifestazioni programmate questo weekend nelle città italiane. Tutto ciò potrebbe avere ripercussioni anche sulla Serie A. Infatti, la Prefettura di Napoli segue con la massima attenzione ogni sviluppo in visa della sfida fra gli azzurri di Massimo Allegri e la Roma, in programma sabato alle ore 18.00. Tuttavia, al contrario della Francia, per ora non in Italia non sembra esserci un rinvio della partita.