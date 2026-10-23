Il Napoli lancia una maglia speciale per Halloween: omaggio al Munaciello

La collezione comprende 2.026 esemplari per i giocatori di movimento e 126 per i portieri , per un totale di 2.152 maglie. Ogni divisa presenta una numerazione progressiva all’interno del colletto, che ne sottolinea l’esclusività e il valore da collezione.

La collaborazione tra il Napoli ed Emporio Armani EA7 si arricchirà di un nuovo capo di abbigliamento. Il club partenopeo ha presentato una nuova maglietta limited edition, in occasione della festa di Halloween del 31 ottobre . La maglietta si ispira al Munaciello , una delle figure più conosciute del folklore napoletano ed è stata ideata per celebrare la tradizione della città nella stagione del Centenario del club.

Il design della maglia Halloween 2026/27

Per quanto riguarda le sue caratteristiche, il design richiama la leggenda del Munaciello. Si tratta di uno spiritello della tradizione partenopea associato a dispetti, misteri e fortuna. Secondo il folklore napoletano, questa figura può portare prosperità nelle case oppure creare scompiglio, a seconda del proprio umore.

La grafica della maglia riprende alcuni elementi legati al personaggio. Il logo della SSC Napoli è caratterizzato da un effetto Glow in the Dark, che lo rende visibile al buio, ed è inserito in una cornice ispirata al cappuccio del Munaciello. Il logo EA7 è invece racchiuso in una grafica che richiama la sezione di un antico pozzo, in riferimento ai canali sotterranei della città.

Gli occhi dello spiritello sono presenti in entrambi i loghi, mentre una patch celebrativa completa la divisa. La maglia è inoltre dotata di tecnologia NFC, che permette di accedere a contenuti speciali.Ufficio Stampa SSC Napoli