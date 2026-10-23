Elon Musk investe un miliardo di dollari nella Skydance di Ellison e RedBird

A poche settimane dalla sua creazione, la società Skydance – nata dall’acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance – vede l’investimento diretto dell’uomo più ricco del mondo, Elon Musk. Il patron di Tesla e SpaceX avrebbe infatti investito nella società guidata da David Ellison, che vede tra i propri investitori anche RedBird Capital Partners, il fondo di Gerry Cardinale proprietario del Milan e del Tolosa, una cifra intorno al miliardo di dollari. A riportarlo è il sito statunitense Semafor, citando fonti a conoscenza dell’operazione.

Un’iniezione di capitale mentre la governance sta provando a ridurre i costi per dare respiro ai conti ereditati dopo la fusione di due importanti realtà del mondo dell’intrattenimento, che hanno portato in dote due studi cinematografici, due popolari piattaforme di streaming, Paramount+ e HBO Max, e una serie di funzioni aziendali a supporto di un portafoglio di reti televisive e di due divisioni dedicate all’informazione. Nel suo piano di ridimensionamento dei costi, Skydance ha già fatto sapere che prevede risparmi per almeno 6 miliardi di dollari entro tre anni, sebbene debba affrontare un indebitamento di oltre 80 miliardi di dollari.