Malore per Kompany: il tecnico del Bayern Monaco ricoverato d'urgenza

C’è apprensione in Germania per le condizioni di Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco. Nel pomeriggio, infatti, è stato ricoverato d’urgenza dopo essere crollato a terra nel centro sportivo del club che allena dal 2024. Il tecnico belga, che già da una settimana è alle prese con una infezione virale, è stato trasportato in elicottero in un ospedale a Monaco. Dopo l’allenamento della prima squadra, Kompany voleva assistere alla sessione della formazione U23 quando ha avuto un collasso.

I media tedeschi riportano anche che «Kompany era già apparso fortemente indebolito a causa di un’infezione virale». Addirittura sabato scorso, in occasione della vittoria per 6-1 contro il Lipsia, aveva tenuto il discorso alla squadra ma sia nell’intervallo sia dopo la partita si era dovuto sdraiare per qualche momento sul divano del suo ufficio all’Allianz Arena. L’infezione avrebbe causato problemi a un vecchio tessuto cicatriziale, rendendogli faticoso persino salire le scale.