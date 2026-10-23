Malore per Kompany: il tecnico del Bayern Monaco ricoverato d'urgenza

Nei giorni scorsi l’allenatore ha dovuto saltare diversi allenamenti e impegni ufficiali per un virus abbastanza aggressivo.

Di
Luca Cosentini
Governance
Onefootball
kompany
Vincent Kompany (Photo by Leonhard Simon/Getty Images)

C’è apprensione in Germania per le condizioni di Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco. Nel pomeriggio, infatti, è stato ricoverato d’urgenza dopo essere crollato a terra nel centro sportivo del club che allena dal 2024. Il tecnico belga, che già da una settimana è alle prese con una infezione virale, è stato trasportato in elicottero in un ospedale a Monaco. Dopo l’allenamento della prima squadra, Kompany voleva assistere alla sessione della formazione U23 quando ha avuto un collasso.

I media tedeschi riportano anche che «Kompany era già apparso fortemente indebolito a causa di un’infezione virale». Addirittura sabato scorso, in occasione della vittoria per 6-1 contro il Lipsia, aveva tenuto il discorso alla squadra ma sia nell’intervallo sia dopo la partita si era dovuto sdraiare per qualche momento sul divano del suo ufficio all’Allianz Arena. L’infezione avrebbe causato problemi a un vecchio tessuto cicatriziale, rendendogli faticoso persino salire le scale.

Ti piace Calcio e Finanza? Aggiungici alle tue fonti preferite su Google. Clicca qui!

Solo con TIMVISION hai i 6 canali Eurosport con i suoi grandi slam, il calcio di DAZN con tutta la Serie A Enilive e Amazon Prime con la migliore partita del mercoledì della UEFA Champions League. A soli 19,99€ per 3 mesi.