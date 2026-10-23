Malagò si tessera per le elezioni FIGC: sarà dirigente dell'Aniene calcio a 5

La notizia arriva in vista delle prossime elezioni per la presidenza che si terranno il 14 dicembre. Malagò è attualmente l’ unico candidato alla guida della Federcalcio, dopo aver ricoperto la carica dal 22 giugno al 6 ottobre 2026. In quella data la federazione è stata commissariata proprio per il mancato tesseramento del presidente, con lo stesso Malagò nominato commissario straordinario.

Giovanni Malagò è ufficialmente un tesserato della FIGC. Il commissario straordinario della Federcalcio ha ottenuto il tesseramento come dirigente accompagnatore della squadra di calcio a 5 del Circolo Canottieri Aniene , impegnata nel campionato di Serie D. Si tratta di una società di cui Malagò è il presidente ordinario e da questa stagione è tornata ad affiliarsi alla FIGC.

Due giorni fa, nella sede di via Allegri, si è tenuta una riunione informale tra il commissario e le componenti federali. La FIGC ha inoltre chiesto al Coni dei chiarimenti sulla questione del tesseramento che è stata a lungo al centro di discussioni. In particolare, sono state chieste spiegazioni sul tema del tesseramento per il commissario e tutti gli ex consiglieri federali.

Il tema è centrale in vista delle prossime scadenze: la presentazione delle candidature dovrà avvenire entro il 4 novembre, mentre le elezioni per la presidenza della Federcalcio sono in programma il 14 dicembre.

Con il nuovo tesseramento, Malagò risulta quindi ufficialmente iscritto alla federazione. Il passaggio arriva dopo numerose critiche verso il presidente e il suo mancato tesseramento, ma adesso è ufficiale e bisogna soltanto aspettare le elezioni che si terranno tra meno di due mesi.