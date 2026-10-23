La Juve pareggia contro il Rennes: crescono i premi dall'Europa League

Primo pareggio della Juventus in Europa League, che si ferma dopo le due vittorie contro il NEC e il Celta Vigo. La formazione di Spalletti ha pareggiato per 2-2 in casa nella terza giornata della seconda competizione europea per club. Dopo essere passati in vantaggio con Çelik, i bianconeri sono stati raggiunti da Al-Tamari e superati dal rigore di Dia prima dell’intervallo.

Nella ripresa è stato Woltemade, ancora dal dischetto, a firmare il pareggio. Nel finale la Juventus aveva trovato anche il gol del possibile 3-2 con Lucumí, ma la rete è stata annullata dal VAR per fuorigioco. Ora i bianconeri, dopo il turno di campionato che li vedrà sfidare il Lecce, torneranno in campo in Europa League giovedì 5 novembre in trasferta contro l’AZ Alkmaar, per la quarta giornata della fase campionato.