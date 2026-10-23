Serie B, Empoli-Vicenza sarà visibile gratuitamente su DAZN

La gara inaugurale dell’ottava giornata di Serie BKT sarà trasmessa da DAZN anche in modalità gratuita: con calcio di inizio previsto questa sera alle 20:30, la sfida Empoli-Vicenza darà il via a un nuovo capitolo di un campionato che fin qui ha registrato solo tre 0-0.
Dopo il pareggio conquistato sul campo dell’Ascoli nell’ultimo turno, la formazione guidata da Andreoletti, quattordicesima in classifica dopo sette giornate, ospiterà al Carlo Castellani il L.R. Vicenza. Le due squadre sono alla ricerca di un successo che consentirebbe di allontanarsi dalla zona playout: per l’Empoli, che ha raccolto un solo punto nelle ultime quattro gare, sarà l’occasione per riscattarsi davanti al proprio pubblico; dall’altra parte, i biancorossi di Fabio Gallo, cercano un risultato positivo che permetta loro di scalare posizioni e dare slancio alla stagione.
I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando sul sito della piattaforma di sport in streaming e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con mail, nome e cognome.
Empoli-Vicenza in streaming gratis – Le soluzioni per seguire la Serie B
Disponibile tutta su DAZN, per seguire la Serie BKT basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass:
- il piano Annuale dilazionato a 13,99€ al mese
- l’Annual Pass con pagamento anticipato a 129€
- il mensile a 19,99€ disdicendo con 30 giorni di preavviso
Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.