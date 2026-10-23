Serie B, Empoli-Vicenza sarà visibile gratuitamente su DAZN

La gara inaugurale dell’ottava giornata di Serie BKT sarà trasmessa da DAZN anche in modalità gratuita: con calcio di inizio previsto questa sera alle 20:30, la sfida Empoli-Vicenza darà il via a un nuovo capitolo di un campionato che fin qui ha registrato solo tre 0-0.

Dopo il pareggio conquistato sul campo dell’Ascoli nell’ultimo turno, la formazione guidata da Andreoletti, quattordicesima in classifica dopo sette giornate, ospiterà al Carlo Castellani il L.R. Vicenza. Le due squadre sono alla ricerca di un successo che consentirebbe di allontanarsi dalla zona playout: per l’Empoli, che ha raccolto un solo punto nelle ultime quattro gare, sarà l’occasione per riscattarsi davanti al proprio pubblico; dall’altra parte, i biancorossi di Fabio Gallo, cercano un risultato positivo che permetta loro di scalare posizioni e dare slancio alla stagione.