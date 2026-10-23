Tutto pronto per il Pallone d'Oro 2026: la cerimonia in esclusiva su DAZN

Lunedì sera il mondo del calcio conoscerà il 70° Pallone d’Oro della sua storia. Il premio, assegnato ogni anno dalla rivista France Football, lo scorso anno ha visto trionfare Ousmane Dembelé, attaccante del Paris Saint-Germain e della nazionale francese, mentre il riconoscimento femminile è andato a Aitana Bonmati, al suo terzo Pallone d’Oro consecutivo. Per la prima volta nella sua storia, la cerimonia del Pallone d’Oro lascia Parigi e approda a Londra, in omaggio a Stanley Matthews, leggenda del calcio inglese e primo vincitore del riconoscimento nel 1956. A condurre la serata saranno Thierry Henry, ex attaccante francese e secondo classificato al Pallone d’Oro 2003, e Kate Scott, giornalista e conduttrice britannica.

Cresce intanto l’attesa per conoscere il nome del prossimo vincitore, con Harry Kane e Lamine Yamal in prima fila nella corsa al riconoscimento. L’attaccante inglese arriva da una stagione da protagonista con il Bayern Monaco, coronata dalla conquista della Bundesliga, mentre il giovane talento del Barcellona ha confermato la propria ascesa nel calcio mondiale, contribuendo alla vittoria spagnola del Mondiale e conquistando la Liga con i blaugrana. Tra i principali candidati figura, anche quest’anno, Kylian Mbappé, insieme a Fabian Ruiz, forte di una stagione impreziosita dai successi in Champions League, nel campionato francese e al Mondiale. I riflettori saranno puntati ovviamente anche su Lionel Messi, che dopo aver guidato l’Argentina fino alla finale mondiale e salutato la Selección, torna tra i candidati al riconoscimento di cui detiene il record assoluto di vittorie, con otto Palloni d’Oro in bacheca. A completare il quadro dei nomi più attesi anche Rodri, vincitore dell’edizione 2024 e premiato come miglior giocatore dell’ultima Coppa del Mondo. Ma dove sarà possibile seguire in diretta la cerimonia di consegna del 70° Pallone d’Oro?