Stipendio più alto, ma costi più bassi: l'impatto del rinnovo di Carlos Augusto sui conti dell'Inter

Stipendio più alto, ma costo a bilancio più basso per l’Inter. È questo l’effetto che potrebbe produrre il rinnovo di contratto di Carlos Augusto, con il prolungamento dell’accordo che – secondo indiscrezioni – sarà portato fino al 30 giugno 2031, insieme a un aumento dell’ingaggio rispetto a quello attualmente percepito dal calciatore brasiliano.
L’operazione avrebbe infatti conseguenze positive sui conti del club nerazzurro, grazie alla possibilità di distribuire il valore residuo del cartellino su un numero maggiore di esercizi. Un effetto che consentirebbe di compensare interamente l’incremento del costo dello stipendio, generando anche un risparmio rispetto alla situazione attuale.
Ma quanto costerebbe Carlos Augusto all’Inter dopo il rinnovo? Calcio e Finanza ha effettuato una simulazione, ipotizzando che il nuovo accordo entri in vigore il 1° gennaio 2027, esattamente a metà della stagione 2026/27.
Calcio e Finanza
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