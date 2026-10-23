Eventi sportivi 23-29 ottobre: Napoli-Roma, Antonelli ad Austin e il turno infrasettimanale

Lazio e Inter comandano a 19 punti. La Roma è due lunghezze più indietro. Proprio i giallorossi sabato alle 18 salgono al Maradona, dove trovano un Napoli che arriva dalla sconfitta di Venezia: per i concessionari che raccolgono giocate in Italia partono avanti gli ospiti. Sarà anche la prima gara di campionato trasmessa gratis da DAZN in questa stagione. Il campionato non si ferma nemmeno in settimana: da martedì si gioca il turno infrasettimanale. Domenica sera, intanto, Kimi Antonelli si gioca ad Austin il primo match point per il Mondiale di Formula 1.
Calcio · Serie A, 8ª giornata · sabato 24 ottobre, ore 18 · Stadio Diego Armando Maradona, Napoli
La Roma arriva al Maradona senza Pellegrini
Il Napoli di Massimiliano Allegri ha 10 punti, sette meno della Roma, dopo una settimana a due facce: domenica ha perso 1-0 a Venezia, martedì ha battuto 4-3 il Bodø/Glimt conquistando i primi punti nella fase campionato di Champions. Contro i giallorossi dovrebbe tornare titolare Rasmus Højlund; De Bruyne invece resta in ballottaggio con Politano. Gasperini, dal canto suo, ha vinto 2-0 a Genova e 4-0 contro lo Slovan Bratislava, ma proprio in coppa ha perso Lorenzo Pellegrini: il bollettino parla di una lesione di alto grado alla coscia destra e, secondo Sky Sport, si teme uno stop di almeno due o tre mesi.
SNAI dà la Roma a 2.50*, il pareggio a 3.25 e il Napoli a 2.80; Eurobet sale a 2.85 sui padroni di casa e a 2.55 sugli ospiti, lo stesso valore di Betsson. Se al Maradona il segno 2 paga meno dell’1 è perché, più del fattore campo, contano i sette punti di distacco in classifica. Alla vigilia parlerà solo Allegri: Gasperini, come già nella scorsa stagione dopo i turni di coppa, salterà la conferenza. Arbitra Colombo di Como.
Calcio · Serie A, 8ª giornata · domenica 25 ottobre, ore 12.30 · Stadio San Siro, Milano
Vanoli a San Siro con la difesa più battuta del campionato
Fabio Grosso ha perso la panchina dopo le sconfitte delle prime tre giornate, ma per la viola la situazione resta complicata. Con il ritorno di Paolo Vanoli sono arrivati il 4-2 di Venezia, firmato dalla tripletta di Franco Mastantuono, un pareggio e due sconfitte, l’ultima per 1-3 in casa con il Como: la Fiorentina è diciottesima con 4 punti e ha incassato 17 gol in sette giornate. Dall’altra parte c’è un’Inter che divide il primo posto con la Lazio dopo il 3-1 in rimonta a Bologna. Mercoledì Chivu ha piegato 1-0 lo Shakhtar con un gol di Carlos Augusto, pur restando in dieci per l’espulsione di Bastoni.
Sisal paga il successo nerazzurro 1.33, il pareggio 5.25 e la Fiorentina 8.00, ma dice di più il capitolo gol. Planetwin365 propone l’Over 2.5 a 1.37, quasi quanto il segno 1; il Goal, cioè almeno una rete per parte, su Sisal vale 1.60. Per una squadra battuta nelle ultime tre visite al Meazza, insomma, segnare risulta più probabile che uscire imbattuta da San Siro.
Calcio · Serie A, 8ª giornata · domenica 25 ottobre, ore 18 · Stadio Via del Mare, Lecce
Spalletti va a Lecce con otto punti da recuperare
All’Allianz Stadium, domenica scorsa, la Lazio ha vinto 3-0 con i gol di Provstgaard, Isaksen e Dele-Bashiru. Nemmeno l’Europa League ha portato sollievo: giovedì la Juventus ha pareggiato 2-2 con il Rennes grazie al rigore di Woltemade, si è vista annullare per fuorigioco il possibile 3-2 di Lucumì e ha perso per infortunio Zeki Çelik, autore del primo gol. Ottava con 11 punti, la squadra di Luciano Spalletti ha così otto punti di ritardo dalla vetta, anche se alla vigilia della coppa il tecnico ha respinto con ironia le voci su un esonero.
Il Lecce di Eusebio Di Francesco arriva invece in salute: a Udine ha vinto 3-0 con Gaspar, N’Dri e Siebert, regalando all’allenatore la vittoria numero 200 in Serie A. Eppure GoldBet dà la Juventus a 1.45 e i salentini a 7.50; su Betsson il colpo esterno scende a 1.44, il successo di casa a 6.80. Nemmeno lo 0-3 con la Lazio ha spostato la gerarchia, visto che la vittoria del Lecce paga più di sei volte la posta su entrambi i siti.
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Formula 1 · GP degli Stati Uniti · gara domenica 25 ottobre, ore 21 · Circuit of the Americas, Austin
Ad Austin il primo match point di Antonelli
A sei gare dalla fine Kimi Antonelli ha 340 punti e otto vittorie, abbastanza per guardare Russell da 102 lunghezze, Hamilton da 111 e Verstappen da 119. Per chiudere i conti già in Texas, però, non gli basta vincere: servono anche Russell nono o peggio, Hamilton quinto o più indietro, come spiegano le combinazioni di Sky Sport. Sarebbe il primo titolo di un italiano dopo quelli di Alberto Ascari nel 1952 e nel 1953, oltre che un record di precocità: a 20 anni Antonelli diventerebbe il campione più giovane di sempre, davanti a Sebastian Vettel.
Le ultime due gare, in Malesia e a Singapore, sono però andate a Verstappen, che SNAI mette davanti anche ad Austin: 2.00 l’olandese, 3.25 Antonelli. Gli stessi valori si ritrovano su Sisal, che paga 12.00 sia Russell sia Hamilton, cioè i rivali decisivi per l’eventuale festa in Texas. Sui siti che lo prevedono, chi aveva puntato in primavera sul titolo può liquidare prima del verdetto una giocata sul campionato; l’importo offerto segue la classifica e la funzione può essere sospesa.
Calcio · Premier League, 8ª giornata · sabato 24 ottobre, ore 18.30 · Stamford Bridge, Londra
De Zerbi porta a Stamford Bridge un Tottenham sedicesimo
Il Chelsea di Xabi Alonso arriva al derby da quarto in classifica, con 13 punti e il 2-0 appena ottenuto sul campo dell’Everton; in casa, poi, non perde da cinque partite. Tutt’altra aria per il Tottenham di Roberto De Zerbi, sedicesimo con 6 punti: domenica ha battuto 3-1 il Coventry, ma resta a una sola vittoria nelle ultime sette e lontano da casa non vince da quattro gare. Pesano anche le assenze di Xavi Simons, Odobert e Mudryk, a cui il Chelsea risponde con quella di Reece James.
Eurobet paga il Chelsea 1.72, il pareggio 3.95 e il Tottenham 4.50; su Planetwin365 il segno 2 scende a 4.30 e la X sale a 4.20. Anche la storia recente sorride ai Blues, che l’ultimo derby, il 19 maggio, l’hanno vinto 2-1: in Premier League il bilancio dice 69 vittorie del Chelsea contro 47 degli Spurs, su 152 partite.
Focus: la Lazio di Gattuso fra Parma e Reggio Emilia
Appaiata all’Inter a 19 punti, la Lazio di Gennaro Gattuso apre la settimana sabato alle 20.45 contro un Parma che in casa ha appena perso 3-0 con il Torino: Sisal dà i biancocelesti a 1.40 e gli emiliani a 9.00. Il passaggio più delicato arriva tre giorni dopo, martedì alle 18.30 al Mapei Stadium, contro un Sassuolo reduce dal 2-4 interno con il Frosinone. Per Betsson la capolista è favorita solo di poco: 2.44 il segno 2, 2.75 l’1, 3.35 il pareggio.
Nella stessa serata di martedì la Roma ospita il Cagliari e Betsson paga i giallorossi 1.35. Mercoledì tocca all’Inter, attesa a Venezia alle 18.30, poi in serata a Juventus e Napoli, di scena a Genova e a Monza; giovedì il turno si chiude con Fiorentina-Atalanta. Per le prime tre della classifica significa due partite in quattro giorni, prima del derby di Milano di sabato 31.
Prima del derby, Udine e il Messico
Prima di quel derby il Milan di Ruben Amorim, quarto a 15 punti, va a Udine domenica sera senza Gabbia e Saelemaekers; Gonçalo Ramos ha superato la risonanza, ma resta in dubbio per il campionato. Di fronte troverà un’Udinese che ha perso le ultime cinque partite. Nella notte fra sabato e domenica la MotoGP corre per l’ultima volta a Phillip Island, con Martín e Márquez separati da due punti, mentre la Formula 1, sette giorni dopo Austin, si sposta a Città del Messico per il GP di domenica 1 novembre alle 21.
*Quote rilevate il 23 ottobre alle ore 7.41 e soggette a variazioni.