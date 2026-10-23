Eventi sportivi 23-29 ottobre: Napoli-Roma, Antonelli ad Austin e il turno infrasettimanale

Lazio e Inter comandano a 19 punti. La Roma è due lunghezze più indietro. Proprio i giallorossi sabato alle 18 salgono al Maradona, dove trovano un Napoli che arriva dalla sconfitta di Venezia: per i concessionari che raccolgono giocate in Italia partono avanti gli ospiti. Sarà anche la prima gara di campionato trasmessa gratis da DAZN in questa stagione. Il campionato non si ferma nemmeno in settimana: da martedì si gioca il turno infrasettimanale. Domenica sera, intanto, Kimi Antonelli si gioca ad Austin il primo match point per il Mondiale di Formula 1. Calcio · Serie A, 8ª giornata · sabato 24 ottobre, ore 18 · Stadio Diego Armando Maradona, Napoli La Roma arriva al Maradona senza Pellegrini Il Napoli di Massimiliano Allegri ha 10 punti, sette meno della Roma, dopo una settimana a due facce: domenica ha perso 1-0 a Venezia, martedì ha battuto 4-3 il Bodø/Glimt conquistando i primi punti nella fase campionato di Champions. Contro i giallorossi dovrebbe tornare titolare Rasmus Højlund; De Bruyne invece resta in ballottaggio con Politano. Gasperini, dal canto suo, ha vinto 2-0 a Genova e 4-0 contro lo Slovan Bratislava, ma proprio in coppa ha perso Lorenzo Pellegrini: il bollettino parla di una lesione di alto grado alla coscia destra e, secondo Sky Sport, si teme uno stop di almeno due o tre mesi. SNAI dà la Roma a 2.50*, il pareggio a 3.25 e il Napoli a 2.80; Eurobet sale a 2.85 sui padroni di casa e a 2.55 sugli ospiti, lo stesso valore di Betsson. Se al Maradona il segno 2 paga meno dell’1 è perché, più del fattore campo, contano i sette punti di distacco in classifica. Alla vigilia parlerà solo Allegri: Gasperini, come già nella scorsa stagione dopo i turni di coppa, salterà la conferenza. Arbitra Colombo di Como.

Calcio · Serie A, 8ª giornata · domenica 25 ottobre, ore 12.30 · Stadio San Siro, Milano Vanoli a San Siro con la difesa più battuta del campionato Fabio Grosso ha perso la panchina dopo le sconfitte delle prime tre giornate, ma per la viola la situazione resta complicata. Con il ritorno di Paolo Vanoli sono arrivati il 4-2 di Venezia, firmato dalla tripletta di Franco Mastantuono, un pareggio e due sconfitte, l’ultima per 1-3 in casa con il Como: la Fiorentina è diciottesima con 4 punti e ha incassato 17 gol in sette giornate. Dall’altra parte c’è un’Inter che divide il primo posto con la Lazio dopo il 3-1 in rimonta a Bologna. Mercoledì Chivu ha piegato 1-0 lo Shakhtar con un gol di Carlos Augusto, pur restando in dieci per l’espulsione di Bastoni. Sisal paga il successo nerazzurro 1.33, il pareggio 5.25 e la Fiorentina 8.00, ma dice di più il capitolo gol. Planetwin365 propone l’Over 2.5 a 1.37, quasi quanto il segno 1; il Goal, cioè almeno una rete per parte, su Sisal vale 1.60. Per una squadra battuta nelle ultime tre visite al Meazza, insomma, segnare risulta più probabile che uscire imbattuta da San Siro. Calcio · Serie A, 8ª giornata · domenica 25 ottobre, ore 18 · Stadio Via del Mare, Lecce Spalletti va a Lecce con otto punti da recuperare All’Allianz Stadium, domenica scorsa, la Lazio ha vinto 3-0 con i gol di Provstgaard, Isaksen e Dele-Bashiru. Nemmeno l’Europa League ha portato sollievo: giovedì la Juventus ha pareggiato 2-2 con il Rennes grazie al rigore di Woltemade, si è vista annullare per fuorigioco il possibile 3-2 di Lucumì e ha perso per infortunio Zeki Çelik, autore del primo gol. Ottava con 11 punti, la squadra di Luciano Spalletti ha così otto punti di ritardo dalla vetta, anche se alla vigilia della coppa il tecnico ha respinto con ironia le voci su un esonero. Il Lecce di Eusebio Di Francesco arriva invece in salute: a Udine ha vinto 3-0 con Gaspar, N’Dri e Siebert, regalando all’allenatore la vittoria numero 200 in Serie A. Eppure GoldBet dà la Juventus a 1.45 e i salentini a 7.50; su Betsson il colpo esterno scende a 1.44, il successo di casa a 6.80. Nemmeno lo 0-3 con la Lazio ha spostato la gerarchia, visto che la vittoria del Lecce paga più di sei volte la posta su entrambi i siti.