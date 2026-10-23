Le plusvalenze spingono i conti del Bologna: il bilancio 2026 chiude in utile

Il Bologna ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2026 con un utile di 17,2 milioni di euro, facendo registrare il secondo risultato positivo consecutivo dopo quello dell’esercizio precedente. È quanto emerge dal comunicato diffuso dal club rossoblù al termine dell’Assemblea degli Azionisti, che ha approvato all’unanimità i conti relativi alla stagione 2025/26. Un risultato al quale hanno contribuito la partecipazione alla UEFA Europa League e alla Supercoppa Italiana, ma soprattutto le importanti operazioni realizzate sul mercato dei trasferimenti, su tutte le cessioni di Dan Ndoye e Sam Beukema. Tra gli elementi che hanno inciso positivamente sui conti figura inoltre la transazione che ha chiuso il contenzioso con IMG relativo all’assegnazione dei diritti televisivi esteri per le stagioni comprese tra il 2008/09 e il 2017/18.

Nel dettaglio, il totale dei ricavi ha superato i 210 milioni di euro (oltre 224 milioni nel 2024/25), mentre i costi complessivi si sono attestati a quota 186,8 milioni di euro (201,6 milioni nell’esercizio precedente), ai quali si aggiungono oneri finanziari e imposte per oltre 6 milioni di euro. Il risultato netto è positivo per 17,2 milioni di euro (contro un utile di 13,95 milioni nel 2024/25). I ricavi operativi, al netto delle plusvalenze derivanti dai trasferimenti dei calciatori, sono stati invece pari a 127,9 milioni di euro, in leggero calo rispetto ai 130 milioni dell’esercizio precedente. In crescita i ricavi commerciali, che hanno raggiunto quota 28,5 milioni di euro, con un incremento di circa 500mila euro. Bologna bilancio 2026, oltre 80 milioni dalle plusvalenze A incidere in maniera significativa sui risultati economici sono state le operazioni in uscita realizzate dal Bologna durante il mercato estivo del 2025. Considerando i ricavi complessivi superiori a 210 milioni di euro e quelli operativi al netto delle plusvalenze pari a 127,9 milioni, il contributo delle plusvalenze risulta nell’ordine degli 82-83 milioni di euro, sulla base dei dati arrotondati comunicati dalla società. Una cifra comunque inferiore di circa 11 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente, come precisato dallo stesso Bologna. Le operazioni più importanti sono state quelle che hanno portato Dan Ndoye al Nottingham Forest per 42 milioni di euro, più bonus, e Sam Beukema al Napoli per 31 milioni di euro, più bonus. Due trasferimenti che, da soli, hanno garantito al club rossoblù oltre 70 milioni di euro di corrispettivi fissi. Secondo le elaborazioni effettuate da Calcio e Finanza sulla base dei valori residui dei due calciatori al 30 giugno 2025, le operazioni hanno consentito di realizzare plusvalenze complessive nell’ordine dei 64 milioni di euro. A queste si aggiungono altre operazioni in uscita, tra cui il trasferimento di Martin Erlic al Midtjylland per circa 5 milioni di euro. Per conoscere nel dettaglio l’ammontare esatto delle plusvalenze e il contributo delle singole cessioni sarà comunque necessario attendere la pubblicazione del fascicolo di bilancio completo.