Le proteste preoccupano: la polizia francese chiede il rinvio di PSG-Lione

La crescente tensione che sta attraversando l’Europa potrebbe costare uno stop momentaneo del calcio. Secondo quanto riporta L’Equipe, infatti, la polizia francese ha chiesto il rinvio della partita tra Paris Saint-Germain e Lione, in programma domenica alle 20.45, per il timore di nuovi disordini dopo le violente proteste che hanno scosso il Paese nel fine settimana.

Proprio per questo una delle sfide più classiche del calcio francese potrebbe essere posticipata a lunedì, visto il timore delle autorità temono di assembramenti legati agli eventi sportivi possano favorire nuove violenze, mentre il movimento dei Gilet gialli e i sindacati si preparano a nuove manifestazioni. Nel fine settimana, secondo le cifre riportate dai media francesi, oltre 2.400 persone sono state arrestate e migliaia di attività commerciali sono state saccheggiate o danneggiate.