Inter, non solo i tre punti: la prima vittoria in Champions spinge i premi UEFA

Non senza soffrire, vista l’inferiorità numerica nel secondo tempo, l’Inter di Cristian Chivu riesce a conquistare la prima vittoria nella UEFA Champions League 2026/27 grazie al gol di Carlos Augusto che vale firma l’1-o finale contro lo Shakhtar Donetsk a San Siro.
I nerazzurri, privi del loro capitano Lautaro Martinez, riescono così a collezionare i loro primi punti in questa edizione della massima competizione europea per club e si rilanciano in classifica in attesa dei prossimi impegni, partendo dalla trasferta in Olanda in casa del Feyenoord. Un successo che significa per il club nerazzurro anche i primi premi da incassa con i bonus risultati stanziato dalla UEFA.
Calcio e Finanza
Continua a leggere
Crea il tuo account gratuito per leggere questo articolo e gli altri contenuti riservati agli utenti registrati di Calcio e Finanza.Registrati gratis
Hai già un account? Accedi