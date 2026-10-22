L'Europa League riparte con il terzo turno: i premi UEFA per Juventus e Milan

Torna in campo anche l’Europa League 2026/27, con la terza giornata della fase campionato che vedrà impegnate Juventus e Milan, le due rappresentanti italiane nella seconda competizione UEFA per club. Un appuntamento importante non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche sotto il profilo economico, considerando i premi messi in palio dalla UEFA per i risultati ottenuti nella prima fase del torneo.
Come già analizzato da Calcio e Finanza, la partecipazione all’Europa League garantisce alle due società ricavi significativamente inferiori rispetto a quelli che avrebbero ottenuto prendendo parte alla Champions League. Tuttavia, i premi possono crescere progressivamente attraverso le vittorie, i pareggi, il piazzamento nella classifica unica e l’eventuale avanzamento nella fase a eliminazione diretta.
Per ogni successo nella fase campionato, la UEFA riconosce infatti 450mila euro, mentre un pareggio vale 150mila euro. Somme che si aggiungono ai ricavi di partenza, composti dal bonus di partecipazione e dalle quote legate al cosiddetto value pillar, il meccanismo che tiene conto del valore commerciale dei club e dei risultati storici nelle competizioni europee.
Europa League 2026/27, i premi UEFA della Juventus
Dopo le prime due giornate, la Juventus ha già maturato premi UEFA per almeno 15,34 milioni di euro, considerando la quota minima legata al piazzamento finale nella fase campionato.
Nel dettaglio, i ricavi dei bianconeri sono così suddivisi:
- Bonus partecipazione: 4,31 milioni di euro;
- Quota europea: 7,16 milioni di euro;
- Quota non europea: 2,89 milioni di euro;
- Posizione minima in classifica: 0,08 milioni di euro;
- Risultati: 0,90 milioni di euro;
- TOTALE: 15,34 milioni di euro.
La Juventus è partita da una base minima di 14,44 milioni di euro, alla quale si sono aggiunti i 900mila euro conquistati grazie ai risultati ottenuti nelle prime due gare. Una cifra destinata a crescere ulteriormente con i prossimi risultati positivi e, soprattutto, con l’eventuale qualificazione alla fase a eliminazione diretta.
Europa League 2026/27, i premi UEFA del Milan
Per quanto riguarda il Milan, i ricavi UEFA maturati dopo le prime due giornate ammontano ad almeno 13,98 milioni di euro, con una quota di 450mila euro legata ai risultati sul campo.
Nel dettaglio, i premi dei rossoneri sono così suddivisi:
- Bonus partecipazione: 4,31 milioni di euro;
- Quota europea: 6,73 milioni di euro;
- Quota non europea: 2,41 milioni di euro;
- Posizione minima in classifica: 0,08 milioni di euro;
- Risultati: 0,45 milioni di euro;
- TOTALE: 13,98 milioni di euro.
La base minima garantita al Milan era dunque pari a 13,53 milioni di euro, una cifra inferiore rispetto a quella della Juventus soprattutto per effetto della diversa distribuzione delle quote del value pillar. Anche per i rossoneri, il cammino nella competizione sarà determinante per incrementare i ricavi complessivi, considerando sia i premi sportivi sia gli incassi legati alle partite casalinghe.
Europa League, quanto valgono i prossimi turni
Oltre ai premi per i risultati, la UEFA assegnerà ulteriori bonus in base alla posizione finale nella classifica unica delle 36 partecipanti e al raggiungimento dei diversi turni della fase a eliminazione diretta. Le prime otto classificate riceveranno 600mila euro aggiuntivi per l’accesso diretto agli ottavi di finale, mentre le squadre dal nono al sedicesimo posto otterranno un bonus di 300mila euro.
Per quanto riguarda i turni successivi, sono previsti i seguenti premi:
- Qualificazione agli spareggi: 300mila euro;
- Qualificazione agli ottavi: 1,75 milioni di euro;
- Qualificazione ai quarti: 2,5 milioni di euro;
- Qualificazione alle semifinali: 4,2 milioni di euro;
- Qualificazione alla finale: 7 milioni di euro;
- Vittoria del trofeo: ulteriori 6 milioni di euro.
A queste cifre si aggiungeranno i premi legati alla posizione finale nella fase campionato, oltre a eventuali somme redistribuite dalla UEFA.
Per Juventus e Milan, dunque, proseguire il cammino in Europa League sarà fondamentale anche dal punto di vista finanziario. Le due società hanno già maturato complessivamente oltre 29 milioni di euro di premi UEFA, ma la possibilità di avvicinarsi ai ricavi della Champions League dipenderà soprattutto dal percorso che riusciranno a compiere nella competizione.