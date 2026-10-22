Un successo che fa entrare ancora di più il Como di Cesc Fabregas nella storia. Il secondo successo nella UEFA Champions League 2026/27 dei lariani porta a una firma illustre nel panorama europea come quella del Manchester United, travolto al Sinigaglia con un netto 4-1 finale.

Un cammino che sta facendo sognare i tifosi lariani, che hanno assistito così alla seconda vittoria casalinga dei propri beniamini in Champions. Ora torna il campionato, con il calendario del Como che prevede come prossimo impegno sul palcoscenico europeo la sfida in casa dei francesi del Lens in programma il prossimo 4 novembre. Intanto i tifosi festeggiano e a farlo è anche la stessa società comasca che vede i ricavi UEFA crescere passo dopo passo.