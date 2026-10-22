La scelta ricade su uno degli incontri più interessanti della giornata, ulteriormente valorizzato dai risultati ottenuti dalle due squadre nell’ultimo turno di Champions League . Napoli e Roma arrivano infatti all’appuntamento dopo aver conquistato entrambe una vittoria nella competizione europea: gli azzurri hanno superato il Bodø/Glimt per 4-3, mentre i giallorossi si sono imposti con un netto 4-0 contro lo Slovan Bratislava.

La Serie A torna in chiaro su DAZN . La piattaforma streaming ha annunciato che Napoli-Roma , in programma sabato 24 ottobre alle ore 18.00, sarà trasmessa gratuitamente e in esclusiva, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento. Il big match dell’ottava giornata di campionato rientra tra un massimo di cinque partite di Serie A Enilive su un totale di 380 per ogni stagione, che i tifosi potranno vivere, in esclusiva su DAZN, connessi in live streaming anche senza un piano a pagamento.

Napoli-Roma in chiaro su DAZN: il confronto con i precedenti

La trasmissione gratuita rappresenta un’opportunità per DAZN e per la Lega Serie A di ampliare il pubblico della partita, anche se sarà interessante valutare i risultati in termini di ascolti alla luce della collocazione oraria dell’incontro. Nella stagione 2025/26, infatti, entrambi gli incontri tra Napoli e Roma erano stati disputati di domenica alle ore 20.45: quello del 30 novembre 2025 allo stadio Olimpico e quello del 15 febbraio 2026 al Maradona. Quest’anno, invece, il confronto è stato programmato nell’anticipo del sabato alle ore 18.00.

Una collocazione differente rispetto alla tradizionale prima serata domenicale, che potrebbe incidere sul bacino di spettatori raggiungibile, considerando le diverse abitudini di consumo televisivo nelle due fasce orarie. Il precedente di Milan-Napoli del 29 ottobre 2024, prima partita trasmessa gratuitamente da DAZN, aveva fatto registrare circa 1,9 milioni di spettatori, diventando uno degli incontri più seguiti di quella stagione. In quel caso, tuttavia, la gara era stata disputata alle 20.45, seppure in un turno infrasettimanale.

DAZN e Lega Serie A: «L’obiettivo è aumentare il pubblico»

«Con la prima partita di Serie A della stagione 2026/27 trasmessa in chiaro, DAZN rinnova il proprio impegno a offrire un grande appuntamento con il calcio italiano al maggior numero possibile di tifosi», ha dichiarato Andrea Faelli, CEO di DAZN Italia. «La diretta streaming gratuita rappresenta un’occasione importante per unire e avvicinare un pubblico sempre più ampio, in particolare le generazioni più giovani», ha aggiunto il manager, sottolineando come l’iniziativa si inserisca nella strategia del gruppo di proporre eventi sportivi di prestigio anche attraverso modalità di accesso gratuite.

Soddisfazione anche da parte della Lega Serie A. «L’obiettivo per la Serie A continua a essere quello di riuscire ad aumentare sempre l’audience delle nostre partite, per questo siamo contenti che sabato, grazie all’offerta Try & Buy di DAZN, sarà possibile vedere gratuitamente il big match Napoli-Roma, semplicemente registrandosi sulla piattaforma OTT», ha spiegato Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A.

«Crediamo che questa iniziativa rappresenti un’ulteriore occasione per valorizzare una grande sfida del campionato e rafforzare il legame con il pubblico», ha concluso De Siervo. Per Napoli-Roma, così come per le partite passate, DAZN ha previsto un limite massimo di circa due milioni di utenti collegati gratuitamente in diretta, mentre per gli abbonati non cambieranno le consuete modalità e l’accesso sarà ovviamente garantito.