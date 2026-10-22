De Laurentiis: «Rizzetta mi ha offerto 2,2 miliardi per il Napoli ma ho rifiutato»

«Ho ricevuto un’ offerta di 2 miliardi e 200 milioni per cedere il Napoli da Matt Rizzetta – ha raccontato De Laurentiis a Radio Kiss Kiss –. Questa cifra il suo gruppo voleva pagarla una parte subito alla firma e una gran parte in tre anni . Ma il Napoli non avrei dovuto più gestirlo io. A questo punto ho rifiutato ».

De Laurentiis continua raccontando dettagli della trattativa avvenuta la scorsa primavera: «A un certo, punto strada facendo questo mio ruolo si sarebbe ridotto sempre di più fino a rimanere soltanto presidente onorario. Allora ho detto cari signori, ma voi che garanzie mi date che il lavoro di 22 anni non vada a ramengo? Perché io ho una responsabilità verso una città, verso una regione, verso un popolo che ha 83 milioni di supporters nel mondo occidentale».

«Io per il momento – ha continuato il presidente del Napoli – ho deciso di non vendere, ma se dovessi farlo preferirei comunque vendere a un napoletano piuttosto che a un americano perché ognuno conosce casa propria e conosce le persone con le quali si deve rapportare nella quotidianità». Infine, De Laurentiis rivela: «Se ci fu una proposta degli arabi anni fa? Furono 3,5 miliardi e la mia risposta fu: “Ma io devo andare in pensione o mi devo ancora divertire?”».